Több mint 23 milliárdot érhetnek a Takarékbank ingatlanjai

A Takarékbank Zrt. december 17-ei rendkívüli közgyűlése hagyta jóvá, hogy a hitelintézet 23,4 milliárd forint értékű ingatlanapporttal tőkét emeljen a Tihasz Takarék Ingatlanhasznosító Zrt.-ben – derül ki a bank hivatalos tájékoztatásából, amely a Magyar Nemzeti Bank tőkepiaci közzétételekre fenntartott honlapján jelent meg. A közgyűlési határozat szerint az apport 10 százaléka a Tihasz alaptőkéjébe, míg 90 százaléka, azaz közel 21,1 milliárd forint annak tőketartalékába kerül.

Csak viszonyításként: a 2013-ban elkezdődött takarékszövetkezeti integráció végére megmaradt 11 regionális takarék és a Takarék Kereskedelmi Bank egyesüléséből idén november 6-ától létrejött Takarékbank összvagyona, azaz saját tőkéje 120 milliárd forint, amelynek ezek szerint közel egyötöde szunnyad ingatlanokban.

A Tihasz-t idén szeptember végén hozta létre a Takarékbank, egy részvénytársaság alapításához minimálisan szükséges 5 millió forinttal, amelyet november 4-én 46,6 millióval, 51,6 millióra emelt. Ezt követte a mostani apportos tőkeemelés.

A rendkívüli közgyűlés áldását adta a Takarékbank ingatlankezelési koncepciójára, amely egyúttal kijelölte a Tihasz feladatkörét. Eszerint a Takarékbank és kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévő és a hitelintézet által használt banküzemi ingatlanokat kell fenntartania, kezelnie és bérbe adnia az anyabankbanknak.

Arról is döntött a Takarékbank közgyűlése, hogy a használaton kívüli és a nem banküzemi ingatlanokat az ugyancsak szeptember végén, szintén 5 millió forint alaptőkével általa létrehozott Tifor Takarék Ingatlanforgalmazó Zrt.-be apportálják. E cég feladatául a közgyűlés azt szabta meg, hogy a rá bízott ingatlanokat kezelje és azokat a piacon értékesítse. Szemben a Tihasz-szal, a Tifor-apport értékét nem határozták meg – legalábbis összeg a közgyűlési határozatokban nem szerepel. A nyilvánosan elérhető céginformációkból mindössze az derül ki, hogy a Takarékbank a Tifor alaptőkéjét október 25-én 68,6 millió forinttal, 73,6 millióra emelte.

A Takarékbank december 17-ei közgyűlése arra is felhatalmazta a hitelintézet – Vida József vezérigazgató által elnökölt – igazgatóságát, hogy az apport értékét saját hatáskörben a független könyvvizsgáló által auditált egyesülési vagyonmérleg szerinti apportérték alapján pozitív vagy negatív irányba legfeljebb 5 százalékos mértékben módosíthassa.

Mindkét takarékbankos ingatlancég, a Tihasz és a Tifor vezérigazgatója is Réti László, aki korábban szekszárdi rendőrfőkapitány-helyettes, valamint zuglói rendőrfőnök is volt, az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. igazgatóságában is szerepelt, illetve a 2015 februári brókerbotrány első áldozata, a Buda-Cash Brókerház felszámolójaként is tevékenykedett, s ezek mellett még bűnügyi regényeket is írt – emlékeztetett a HVG cikke.