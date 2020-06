Többen vesznek hitelből elektromos autót

A Budapest Bank immár egy éve futó „zöld autó” finanszírozási programja egyértelműen sikeresnek bizonyult. 2018. január 1-jétől a program indulásáig a finanszírozott autók 9 százaléka, a kihelyezett összeg 13 százaléka kötődött hibrid vagy elektromos autóhoz, míg a program indítása óta eltelt időszakban ez az arány 13 és 19 százalékra emelkedett, ami 40 százalék feletti növekedést jelent. A Budapest Bank már a program indulása előtt is erős volt a „zöld” autók kihelyezésében: akkor 43 százalékkal volt a piaci átlag felett a finanszírozott „zöld” autók darabszáma, míg mostanára ez az arány 64 százalékra nőtt.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az alacsony környezetterhelésű járművek népszerűségének növekedése miatt vált elérhetővé a Budapest Bank internetes gépjárműfinanszírozási ajánlatai között 2019. május 1-jétől az alternatív hajtásláncú gépjárművek vásárlásához biztosított kedvezményes autófinanszírozás, amely magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt igényelhető, új és használt autók vásárlása esetén is. E program keretében a bankfiókban vagy a Budapest Bank honlapján keresztüli hiteligénylésnél 1 százalék kamatkedvezményt kaphatnak az ügyfelek. A kamatkedvezmény valós értékét a teljes fenntartási költség áttekintése mutatja meg: egy támogatással hatmillió forintért megvásárolható autó 20 százalék önerővel 60 hónapra történő finanszírozása esetén e kamatkedvezmény több mint 150 ezer forintos további megtakarítást jelent az igénylők számára.

Május 20-ától kedvezőbbek lettek a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében elérhető elektromobilitás ösztönzési rendszer feltételei, így mostantól a kisebb és olcsóbb elektromos autókra nagyobb állami támogatás igényelhető. A Budapest Bank tapasztalatai is azt mutatják, hogy az ügyfelek részéről egyre nagyobb az igény az alacsonyabb környezetterhelésű, azaz elektromos és hibrid gépjárművek vásárlása iránt, ezért is örömteli, hogy a megújult állami támogatási rendszer egyre több autóvásárló számára teszi elérhetővé az elektromos gépkocsikat. Amennyiben az autóvásárlási döntés során a gépjárműfenntartás teljes költségét vesszük alapul – ami az egyik legracionálisabb megközelítés –, akkor kijelenthető, hogy a 2,5 millió forintos támogatás mellett a korábbiakhoz képest sokkal szélesebb felhasználói kör számára bizonyulhat helyes döntésnek az elektromos autó beszerzése.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!