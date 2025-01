Új szintre emelkedik a magyarok körében is ismert horvátországi pékség

A Mlinar Group az adriai térség legnagyobb pékséghálózata. Összesen 16 millió vásárlót szolgál ki. Horvátországban, Szlovéniában és Szerbiában 300 üzletet működtet. Ezeket öt termelési központból szolgálják ki. A MidEuropa 2019-ben szállt be többségi tulajdonosként a Mlinarba. Az elmúlt öt évben családi vállalkozásból fogyasztócentrikus vállalattá formálta a céget. A Mlinar Group 163 millió euró árbevételt ért el 2023-ban. Termékei az említett országon túl eljutnak Romániába, Hollandiában, Svédországba, Svájcba és Dél-Koreába is.

Horvátországban 2025. január 1-jétől a minimálbér 130 euróval bruttó 970 euróra nő - jelentette be Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kedden.

A horvátországi központú Bosqar Investment befektetési cég százmillió eurót invesztál a Mlinar Group pékséghálózatba, amellyel az Adriai-tenger térségében tervezett terjeszkedést alapozzák meg – adta hírül a European Supermarket Magazine kiskereskedelmi hírportál . Az új tulajdonos a Mlinár eddigi részvényesei és menedzsmentje mellé lép be a cégbe.

A Horvátországba látogató magyarok is járnak a szinte minden településen megtalálható Mlinar pékségekbe, amelyek új tulajdonos kezébe kerülnek. A befektetőnek az egész nyugat-balkáni régiót átfogó tervei vannak.

