Újabb jelentős Pfizer szállítmány érkezett Magyarországra

A napokban ismét komolyabb visszhangot kapott a koronavírus elleni vakcinák kérdése, miután Ursula von der Leyen azt válaszolta Dobrev Klára megkeresésére, az Európai Bizottság sajnálja, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a harmadik uniós oltóanyag-szerződésből. Emiatt azonban nem lesz képes megvásárolni egyetlen adagot sem azokból a vakcinákból, amelyeket a BioNTech-Pfizer az említett szerződés alapján szállít. A DK miniszterelnök-jelöltje azért fordult az Európai Bizottsághoz, hogy a választások után egy esetleges új kormánynak legyen lehetősége visszalépni az oltóanyag-beszerzési rendszerbe.

Kapcsolódó cikk Gulyás Gergely: Magyarország is vásárol a 12 éven aluliaknak adható Pfizer-vakcinákból Kivételesen szerdán zajlik a Kormányinfó, ezek a legfontosabb járványügyi bejelentések a Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, azért nem akartak az újabb megrendeléshez csatlakozni, mert annak keretében 19 millió vakcinát kellett volna lekötni, ami 120 milliárd forintba kerülne. Ezt pedig azért sem tartották szükségesnek, mert több mint 10 millió nyugati vakcina áll rendelkezésére, amelyekkel egy harmadik oltás szükségessége esetén mindenkit újra tudnak oltani.

Az újabb megrendeléstől függetlenül egyébként a korábbi megállapodás alapján folyamatosan érkeznek az oltóanyagok. A héten újabb több mint 170 ezer adag Pfizer/BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra, közölte pénteken a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. Mint jelezték, a legutóbbi már a 39. magyarországi szállítmány a két vállalat által fejlesztett Comirnaty nevű oltóanyagból, ezzel az országba szállított vakcina mennyisége meghaladja a 8,7 millió adagot. A korábbi információk szerint egyébként 2021-re Magyarország 10,8 millió dózist kötött le az amerikai gyógyszergyártó, a Pfizer Európai Uniónak szánt keretéből. Ugyanakkor emellett más oltóanyagokat is használtak az országban, hiszen a nyugati fejlesztésű vakcinákból a Moderna, az AstraZeneca és a Jansen terméke is engedélyt kapott, míg az Unióban egyetlen országként nálunk két keleti termék, a Szputnyik V és a Shinoparma oltóanyaga is engedélyt kapott.

Kapcsolódó cikk Majdnem ugyanolyan jól véd a delta ellen a Pfizer és a Moderna, mint a korábbi variánsok ellen Egy friss brit felmérés szerint.

Magyarországra a Pfizer több mint 8 hónapja szállítja heti rendszerességgel a koronavírus elleni védekezést támogató vakcináját. Az első negyedévben több mint 1,5 millió adag, a másodikban több mint 4,6 millió adag, a harmadik negyedévben pedig 3,2 millió adag vakcinát szállított az országba - írták. A Pfizer és a BioNTech a jelenlegi előrejelzések szerint 2021 végéig akár 3 milliárd adag oltóanyagot gyárt és szállít világszerte. Mostanáig több mint 1,2 milliárd adag oltóanyagot állítottak elő és juttattak el a világ több mint száz országába vagy területére - áll a közleményben.