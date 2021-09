Válságálló angolok és PSG, megtépázott konkurencia: további erőkoncentráció jöhet a futballvilágban

„Kinek van egyáltalán pénze?” – tette fel a kérdést a BBC az átigazolási piac megnyitása előtti cikkében. Szeptember elejére sokat tisztult a kép: egyrészt azoknak a kluboknak, amelyek ligájuk hatalmas, tévés jogdíjakra alapozott bevételei miatt továbbra is megengedhetik maguknak a költekezést (elsősorban az angol Premier League csapatai, bár eltérő mértékben). Másrészt azoknak, amelyek minden eddiginél nagyobb erődemonstrációt tarthattak befektetőik-tulajdonosaik pénzén (ilyen a francia PSG, vagy az előbbi csoportba is tartozó angol Manchester City és Chelsea). Míg azonban az angol topklubok vagy a PSG előretörhettek az átigazolási piacon, az olasz és spanyol csapatokon látszik a megrendülés, a németek pedig szokás szerint viszonylag takarékosak. Sok klubnál a költekezés egyfajta előremenekülési kényszernek is tűnik – illetve most versenyelőnyt is lehet szerezni hazai és nemzetközi színtéren, mert még a szuperklubok némelyike is kiárusításokra kényszerült.

Saját szabályok „A nagy kluboknak a COVID-járvány nem okozott akkora problémát. A Manchester United három sztárt igazolt, a Manchester City megszerezte Jack Grealisht, aztán átigazolt a nyáron Messi, Ronaldo, Lukaku. A legnagyobbakat kevésbé érintette a válság, de annak hatásai lejjebb már érződnek, főleg a Premier League-en kívül. Beszéltem ügynökökkel Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Törökországban, és arról számoltak be, hogy nehezen tudnak a játékosaik klubot váltani. Ez az átigazolási szezon megmutatta, hogy a futball saját szabályok alapján működik” – számolt be a The Athleticnek a nyári tapasztalatokról Erkut Sögüt, aki többek között Mesut Özil ügyeit intézi.

Egy liga mind felett

Ha összeadjuk az olasz Serie A, a német Bundesliga, a francia Ligue 1 és a spanyol La Liga csapatainak nyári átigazolási kiadásait – ezek a különféle későbbi bónuszok nélküli alapösszegek, és becslésekről van szó, hiszen nagyon sok átigazolási díjat sosem hoznak nyilvánosságra –, akkor körülbelül 1,67 milliárd eurót kapunk.