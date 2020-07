Vasútfejlesztési gigabiznisz Egyiptomban: az oroszok már dolgoznak, a magyarok még nem

Rég jött már hír az egyiptomi-orosz-magyar vasútfejlesztési gigabizniszről, most viszont közleményben jelzi az orosz állami tulajdonban lévő TMH (Transzmasholding) International, hogy mozgásba lendült az üzlet.

Emlékeztetőül: ez az az egymilliárd euró összértékű, valóban hatalmas projekt, melyet "történelmi jelentőségűnek" szoktak nevezni, mert ekkora nagyságrendű üzletet még nem bonyolítottak le a magyar járműgyártás történetében. Ennyi pénzért rendelt Egyiptom 1300 darab vasúti kocsit, melyet a Transzmasholding Hungary nevű magyar-orosz konzorcium gyárt le.

A szerelvénygyártásról szóló szerződést még 2018. szeptemberében kötötték meg, most, közel két évvel később pedig valóban beindultak a dolgok. Áprilisban, a járványügyi szigorítások előtti utolsó, Szlovéniát elhagyó teherhajón ugyanis leszállították az első 22 vagont az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaságnak egy alexandriai kikötőbe. A THM közleménye szerint az első szállítmányt követi még 10 másik a hónap végéig, amelyeket június közepén indítottak el Oroszországból. A kocsikat a következő lépésként Kairóba küldik, ahol júliusban forgalomba is állítják őket.

Az első kocsik érkezése Alexandriába. (Fotó: TMH International)

A közlemény szerint a TMH mérnökei által tervezett, a nemzetközi vasúti szabványoknak megfelelő, 1435 mm nyomtávolságú járművek sivatagi környezetben, akár +50°C-os hőségben is működőképesek, tervezett élettartamuk 40 év. Az 5 különböző modell között vannak harmadosztályú légbefúvásos szellőztetésű kocsik (500 db), harmadosztályú légkondicionált kocsik (500 db), másod- (180 db) és első osztályú (90 db), szintén klimatizált kocsik, ezen kívül a rendelés 30 db másodosztályú étkezőkocsi szállítását is tartalmazza.

Ezek a szerelvények mind az oroszországi Tverben található gyárban (TVZ) készültek. Hogy a Dunakeszi Járműjavító mikor kapcsolódik be a gyártásba, arról a közlemény csak annyit ír: hamarosan.

Többvágányos sztori

A még 2013-ban előkészített egyiptomi megrendelés eredetileg egyébként még csak 700 kocsiról szólt, cserébe a Ganz-csoport felelt volna a gyártásért némi állami segítséggel és a Dunakeszi Járműjavítóval közösen, egy konzorcium tagjaként. A Ganz 2016-ban nyerte meg a tendert, de az Orbán-kormány végül kihátrált mögülük, és helyettük egy a Transzmasholding részvételével felálló csoportot kezdett támogatni. Az üzlet fontosságát jelezte az is, hogy annak részleteiről Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin orosz elnök is egyeztetett egymással. Ebben a konzrociumban a kormánysajtó eleinte még a Ganzot is felsorolta, de ők aztán szép csendben kikoptak a Transzmasholding és a Dunakeszi Járműjavító mellől.

A projekt finanszírozásáról az Eximbank gondoskodik azzal a feltétellel, hogy annak az értéknek, amit az 1300 vasúti kocsi előállítása képvisel, több mint az 50 százalékát Magyarországon állítják elő. Lehet, hogy így lesz, de a magyar gyártási helyszín, vagyis a Dunakeszi Járműjavító május óta 90 százalékban már orosz kézben van, mégpedig a TMH International AG és a Magyar Vagon Zrt. által közösen irányított vállalkozás, a TMH Hungary Invest Zrt. vette meg.

A Transzmasholding azért is emlékezetes, főleg a budapesti lakosoknak, mert hozzájuk tartozik a Metrovagonmas is, amely az M3-as metrókocsik botrányosan sikerült felújítását végezte. További érdekesség a TMH kapcsán, hogy a Magyar Vagon Zrt. Magyarország londoni nagykövete, Szalay-Bobrovniczky Kristóf tulajdona, aki így a cégen keresztül tulajdonos a TMH Invest Hungaryben, azon keresztül meg a Dunakeszi Járműjavítóban is. A járműjavító 10 százalékát továbbra is kistulajdonosok birtokolják.