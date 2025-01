Készülhetnek a munkaadók: ezt várják tőlük legfiatalabb alkalmazottaik

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Arra viszont fel kell készülniük a munkáltatóknak, hogy integrálásukkal számos kompromisszumot kell kötniük: egyebek mellett kommunikációs téren. Ahogy arról korábban írtunk , a Z generációs fiatalok alaposan átírják a vállalati kommunikáció szabályait: a formalitás helyett náluk ugyanis a barátságos, laza és közvetlen kommunikáción van a hangsúly. Számukra természetes, hogy írásban viccelődnek, hogy sablonüzenetek helyett hangulatjelekkel tarkított, sajátos hangvételű üzeneteket írnak kollégáiknak és ügyfeleiknek. A Business Insider témával foglalkozó írásában meg is említi, hogy a vállalatok egy része pontosan ezért kénytelen lazítani a korábban bevezetett szigorú és személytelen írásbeli kommunikációs szabályokon.

A Z generáció tagjai az őket megelőző generációkkal ellentétben nem helyezik a munkát a mentális egészség és a munka-magánélet egyensúlyának megőrzése elé. Sőt, a két utóbbi kiemelkedően fontos számukra, ahogy az is prioritás, hogy ezek megteremtésében és megőrzésében a munkaadójuk is támogassa őket. Ami a vállalatok egy részét arra készteti, hogy munkakörtől és beosztástól függően szervezze a munkát, lehetővé téve egyebek között a rugalmas munkarendet. A választható béren kívüli juttatások körét pedig kibővítse a fizikai és mentális egészség megőrzését lehetővé tevő szolgáltatásokkal. Ezek közé tartozhat például az egészségbiztosítás, az alkotói szabadság biztosítása, a fizetett plusz szabadnapok és a különféle wellness-programok.

Az átláthatósággal együtt megjelent az igény az ezzel összefüggésbe hozható értékek – úgymint lelkiismeretesség, társadalmi igazságosság, elszámoltathatóság, hitelesség – iránt. A Z generációs alkalmazottak alapvetően azonosulni szeretnének a branddel, amelyet képviselnek, és amelynek a munkájuk révén ők is a részesei. Éppen ezért nem mindegy, hogy érzik-e a megbecsülést vagy sem.

A Z generáció legidősebb tagjai is még csak 30 évesek lesznek. Az elmúlt években viszont számos viszontagságon mentek át: a lap által megkérdezett szakértő ezek közé sorolja a koronavírus-járványt, a pénzügyi válságokat, a földrajzi és politikai nyugtalanságokat, valamint olyan magánéletet és szociális, családi kapcsolatot érintő kríziseket, mint például a szülők válása vagy munkanélkülisége, munkahelyvesztése. Mindez összekapcsolva az információhoz való hozzáférés módjaival és lehetőségeivel magyarázza, miért igényli ez a generáció az átláthatóságot, az őszinte kommunikációt és azt, hogy a döntések meghozatalakor a vezetők ne hagyják figyelmen kívül az ő érdekeiket sem.

A Z generációs fiatalok, másnéven Zoomerek, vagy digitális bennszülöttek – az 1995 és 2009 között születettek – tudásának, teljesítményének kiaknázása kulcskérdés a munkaadók számára. Ahhoz viszont, hogy sikeresen integrálhassák őket a jelenlegi céges kultúrába, nem árt, ha sikerül alaposan feltérképezniük a motivációikat, az erősségeiket, ahogy azt is, hogy miben szorulnak segítségre, támogatásra, mire vágynak, és céljaikat hogyan tudják elérni oly módon, hogy az mindenki számára hasznos legyen.

