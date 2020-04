Mészáros Lőrinc kiszállt az Appeninnből is

Az Appeninn ingatlankezelő cégben 2017-ben vásárolt befolyást a Mészáros-cégbirodalmat összefogó Konzum Nyrt., majd egy év múlva a Konzum stratégiai partnerséget kötött Tiborcz István ingatlanos cégével, a BDPST Zrt.-vel, amelynek értelmében a miniszerelnök veje megszerezte az Appeninnben lévő részesedés több mint 20 százalékát. Írtunk róla, hogy az Appeninn Vagyonkezelő Holding két leányvállalata, a PRO-MOT HUNGÁRIA Ingatlanfejlesztő Kft. és a Solum-Invest Kft. is sikeresen pályázott a Magyar Turisztikai Ügynökség által balatoni e-kikötők fejlesztésére kiírt Kisfaludy-pályázaton

A közleményben ismertetik, hogy a Zinventive Vagyonkezelő Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében vásárolt a KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alaptól, ezzel 18,33 százalékos tulajdonrészt szerzett Magyarország egyik dinamikusan növekvő ingatlankezelési és vagyonkezelő társaságában. A részvények adásvételére tekintettel a Konzum II. által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító Appeninn részvények száma 8 684 268 darabról nulla darabra csökken, így a részesedése a társaságban 18,33 százalékról 0 százalékra csökken. A Konzum II. valójában Mészáros Lőrincet fedi, aki így kiszállt a cégből. A fő tulajdonos Tiborcz István maradt a BDPST Zrt.-én keresztül 29,3 százalékos részesedéssel, de az OTP is tulajdonos.

