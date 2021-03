Milliókat lehet keresni most a jó telkekkel

A cikk eredetileg laptársunknál, a Privátbankár.hu-n jelent meg.

Soha nem látott módon felpezsdült az ipari és logisztikai ingatlanok építésére alkalmas telkek piaca az elmúlt néhány hónapban. Tavaly is voltak jelentős tranzakciók, de a kereslet most is erős, az üzletkötések előkészítése folyamatos. Főleg logisztikai szolgáltatók és kereskedők, de vannak gyártó cégek is, amelyek hatalmas területeket kötnek le, illetve keresnek ilyeneket. – számolt be a VLK Cresa ingatlan tanácsadó cég.

Vezet az MO körgyűrű és térsége „Az M0 körgyűrű mentén, továbbá országszerte a közúti csomópontoknál szeretnének vásárolni a beruházók és a befektetők is. Jó adottságú, könnyen átsorolható területeket keresnek. Azt érzékeljük, hogy az eddig is aktív fejlesztők mellé egymás után zárkóznak fel újak, illetve a régebben itt lévő külföldiek is terjeszkednek és újabb projekteket indítanak, sok esetben egy meglévő raktár-vagy logisztikai központ bővítésére, de önálló új projektekbe és beruházásokba is belevágnak.” - jellemezte az eltelt hónapokat Kalaus Valter, a VLK Cresa ügyvezetője.

A fejlesztői aktivitásra jó példa, hogy épp a hét végén jelentették be: a Futureal-csoporthoz tartozó HelloParks a főváros közelében, Maglódon alakítja ki legújabb ipari és logisztikai központját. A fővállalakozó a hasonló beruházások sorát végző Market Építő Zrt., a cég augusztusban szeretné átadni az első bérlőknek a központ első csarnokát - mondta Scheer Sándor, a vállalat vezérigazgatója. Az első ütemben 46 ezer négyzetméternyi területet alakítanak ki.

Az e-kereskedelem nagyon megdobta a raktárigényeket (fotó: pixabay.com) Az e-kereskedelem nagyon megdobta a raktárigényeket (fotó: pixabay.com)

Az ilyen ipari ingatlanfejlesztések más ingatlanpiaci szektorokkal szemben általában gyorsabban történnek, a következő egy-két évben több százezer négyzetméternyi új kínálat jelenik meg.