Végre hozzájuthatnak a jussukhoz a Matolcsy-unokatestvér bankjának ügyfelei

Befejeződtek ugyanis a vagyonkiadást előkészítő folyamatok, a kiadással megbízott CODEX megkezdi az ügyfél-megbízások teljesítését. A végelszámoló továbbra is fogadja az ügyfelek transzfer- és átutalási megbízásait ­– tette közzé a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

A március 14-én végelszámolás alá került, Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás által tulajdonolt NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. és a CODEX Értéktár Zrt. együttműködési megállapodást kötöttek az NHB befektetési üzletágához tartozó, az ügyfelek tulajdonában álló értékpapír- és pénzeszköz-állomány soron kívüli kiadása érdekében. A végelszámoló végrehajtotta a vagyonkiadás előkészítését, így az NHB befektetési üzletágának ügyfeleitől már befogadott megbízások teljesítése is megkezdődhet. A megbízások teljesítése a beérkezésük szerinti sorrendben történik.

Érdemes mindent átolvasni az igény benyújtása előtt Érdemes mindent átolvasni az igény benyújtása előtt

A végelszámoló továbbra is fogadja az ügyfelek transzfer- és átutalási megbízásait. A szabályszerűen, a bejelentett aláírásnak megfelelően aláírt megbízásokat az ügyfelek személyesen a bank egykori budapesti, Akadémia utcai bankfiókjában tudják leadni, de postán vagy — az aláírt megbízást beszkennelve — e-mailben is elküldhetik. A megbízások nyomtatványai az NHB honlapján továbbra is elérhetőek.

Csak azon vagyonelemek kiadására kerülhet sor, amelyek transzferálására az érintett ügyfél az előírásoknak megfelelő megbízást adott – figyelmeztet a végelszámoló. Az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfeleknek érdemes a személyes tárhelyükön elektronikus formában elérhetővé tett egyenlegközlőket és számlakivonatokat ellenőrizni, mielőtt leadják a megbízásokat. Az ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkező ügyfelek számára postán elküldik a 2019. július 2-ára elkészített egyenlegközlőt és számlakivonat levelet, továbbá az érintett ügyfeleknek az ügyfél-átvilágításra vonatkozó felhívást és a kapcsolódó tájékoztatást.

A tartós befektetési számlán és nyugdíj-előtakarékossági számlán található instrumentumok esetében az ügyfelek szabadon dönthetnek, hogy a lekötés megszakítása nélkül egy másik szolgáltatónál vezetett tartós befektetési vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára utalást kívánnak kezdeményezni, vagy az NHB Banknál történő megszüntetést követően normál ügyfél- és értékpapírszámlára kérik az átvezetést teljesíteni. Utóbbi esetben a hatályos jogszabályok alapján adófizetési kötelezettség merülhet fel, ezért a végelszámoló kéri az érintett ügyfeleket, hogy döntésüket megelőzően tájékozódjanak és mérlegeljenek minden körülményt, és ezek ismeretében rendelkezzenek e speciális számlán elhelyezett eszközeikről.

A végelszámoló a vagyonkiadás hatékony és gyors végrehajtása érdekében kéri ügyfeleit, hogy az adataikban bekövetkezett esetleges változásokat minél előbb jelentsék be.