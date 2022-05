A fenyegető élelmiszerválságra adható hosszú távú válaszok

Az emberi méltóság gazdaságpolitikai kérdés is, aminek sokféle vetülete van. A cikkünkben a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart emeljük ki, ami véleményünk szerint a következő időszak húzóágazatává fog válni: a ezt erőteljesen érzékelteti a most zajló katonai konfliktus, hiszen súlyos élelmiszerhiány fenyeget a Közel-Keleten, alapanyag hiány várható Európában, de Ázsia egészén is érzékelhető az ukrán mezőgazdasági termelés kiesése. Az élelmiszerbiztonság felértékelődött, hiszen súlyos politika, gazdaságpolitikai konfliktus forrása lehet az élelmiszerhiány, alapvető emberi jog a megszabadulás a nélkülözéstől és a nyomortól.

Hasonló ez a folyamat az arab tavaszhoz. A jelentős különbség, hogy akkor, 2010-ben a gazdaságpolitikai szaksajtóban nem kapott nagy figyelmet az élelmiszerválság. Ezzel szemben most állandó téma a Közel-Kelet és Európa mezőgazdaságának átalakítása, amely oka az új gazdaságpolitikai korszak, a tudásalapú gazdaság követelményeihez történő fokozott igazodás. Az újabb élelmiszerválság elkerüléséhez a gazdálkodási kultúra fejlesztésére van szükség, új agrotechnológiák adaptálásához, a hatékonyság növeléséhez a létbiztonság szavatolása érdekében.

A mezőgazdasági modernizáció nem csak a Közel-Keletet érinti, hanem Európát, és benne a mi térségünket is. Az elmúlt 30-40 év feldolgozóipari, különösen közúti jármű gyártási dominanciája mellé elkezdett felzárkózni a mezőgazdaság, az agrártechnológiai innováció önálló exporttényezőként és a térség élelmiszeripara is. A ’89 után a térségünket gyakran nevezték Eurázsia „Detroitjának”, amit a multinacionális vállalatok hoztak létre, új műszaki kultúrát honosítottak meg, ami segítette a felzárkózási folyamatot, és ennek részeként alakították ki a hazai technológiapolitikát is. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztése ezzel szemben azt igényli, hogy a hazai gazdaságpolitikai és technológiapolitikai tervezés magasabb szinten kapcsolódjon be a globális és az európai tervezési folyamatba. Ezt csak a globális fejlődési trendekre tekintettel lehet elvégezni.