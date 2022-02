Bod Péter Ákos: A jogállamiság nem csak politikai kérdés, hanem jóléti is

A fejlett térségekhez való közeledés a magyar politikai közbeszédben stratégiai célként jelenik meg. A konvergálási cél azonban még nem stratégia. Legfeljebb annak következménye, eredménye. Akár egy cégről, akár országról, vagy pedig sportolóról van szó, annak kijelentése, hogy megközelítjük, utolérjük, pláne leelőzzük az élenjárót, nem helyettesíti a feladatok alapos elvégzését, az alkalmas stratégia kiválasztását és a sikeres taktika megtalálását és végrehajtását. Az élen haladók vagy legalább a középmezőnyt alkotók pozíciójának ismerete és tudatosítása ugyanakkor hasznos mércét adhat a teljesítmény megállapításához.

Túl ambiciózus utolérési cél kitűzésének viszont ugyanúgy nincs értelme, mint a magától is teljesülő, erőfeszítést nem igénylő mércék megnevezésének.

Mindezt azért érdemes előre bocsátani, mert politikusi körökben gyakori valamilyen utolérési cél bejelentése, lelkesítési vagy mobilizálási szándékkal. Ilyen volt annak idején a tervgazdaságokban a fejlett Nyugat utolérésnek és túlszárnyalásának a hangzatos meghirdetése. A pártkongresszusi programok azonban papíron maradtak, minthogy maguk is inkább voltak propaganda-eszközök, mintsem tervek. Az üzleti életben is gyakori a nagyratörő cél bejelentése, ám az is inkább a pr világa. Meg lehet próbálkozni az élenjárók gyakorlatának lemásolásával, de az rendszerint kudarcos vállalkozás. Nem csoda: a piacvezetőknek más jellegű feladatokkal kell megbirkózniuk, mint a mezőny második felébe tartozóknak.

A sikeres ázsiai imitálás sem úgy történt, hogy „egy-az-egyben” átvették a technológiát és szervezetet.

Az erőforrás-ellátottságban fennálló nagy különbségek miatt nem is lenne értelme a drága bérű, de tőkével jól ellátott vezető gazdaság erőforrás-kombinációit duplikálni az utolérési szakaszban levő országban. Ha egy cég vagy egy ország voluntarista vezetői a másolást erőltetik, legfeljebb csak a Kornai János terminológiája szerinti kvázi-fejlett, azaz ál-fejlett szintre lehet eljutni.