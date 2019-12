A Continental okos megoldása a sofőrök orrára is odafigyel



Kína egyik vezető autóipari magazinja és a nemzetközi Vogel Automotive Media Group tagja, az Automobile Industries China az illatosított Acellát az Autóipari Innovációs Technológia Díjjal tüntette ki a Sanghajban megtartott Nemzetközi Autóipari Kongresszuson. A díjat a járműveket érintő technológiai fejlődésért és a teljesítménybeli fejlesztésekért ítélik oda. „Mindez azt mutatja, hogy partnereinknek és vásárlóinknak mindig a megfelelő megoldást nyújtjuk. A fejlesztés itt, közvetlenül Kínában történik, ahol az iránymutató mobilitási megoldásokra a legnagyobb az igény. Egyértelműen azt az utat követjük, melynek célja, hogy a piacon, és egyben a piacért dolgozzunk”- mondta el Cai Dongdan, a Continental hatfős fejlesztői csapatának tagja.

Continental autóillat Continental autóillat

Legyen szó akár borotválkozásról, sminkelésről, evésről vagy ivásról, telefonálásról vagy zenehallgatásról, az emberek manapság már nem csak egy autóba ülnek be, hanem inkább egy mozgó élettérbe. A gépjármű ma már több mint egy közlekedési eszköz, egy második „nappalivá” vált. Ez azt jelenti, hogy az iparág meghatározó jövőbeni témái mellett, mint például az elektromobilitás, vagy az autonóm vezetés, a lehető legmagasabb fokú beltéri kényelemmel is kiemelten foglalkozni kell. A kisméretű vagy áramvonalas sportautóktól az elegáns szedánokon keresztül a luxus SUV-ig, vagy éppen emisszió-mentes elektromos autókig, a jármű beltere egy rendkívül széleskörű élményforrássá válhat, ami döntő szerepet játszhat a vásárláskor. Kínában az emberek naponta körülbelül két órát töltenek az autóikban – és néha még ennél is többet, főleg azok, akik a nagyon forgalmas nagyvárosokban élnek. Emiatt tehát még fontosabb, hogy a sofőrök és az utasok is kényelmesen és otthon érezhessék magukat az autóikban.

Az egyik oka annak, hogy ez nem mindig sikerül, az „új autó szag”. A J.D. Power China 2018-ban, Kínában végzett kutatása szerint a gyárból éppen csak kiérkező autókban érezhető szag a vásárlók nagy részének nem kimondottan tetszik. A sofőrök több mint 10%-a panaszkodott az újonnan vásárolt autó szaga miatt. A kutatásból az is kiderül, hogy az autó illata fontosabb a vásárlók számára, mint a második leggyakrabban megjelölt probléma, a túlzott üzemanyag fogyasztás.

Continental autóillat Continental autóillat

Gyors, illatos, testre szabott

Ezt a problémát az autógyártók is észrevették, ezért fordultak partnerükhöz, a felületek specialistájához, a Continentalhoz. „Amikor ügyfeleink tudatták velünk az autóvásárlók panaszait, gyakorlatilag már kéznél volt a megoldás. A piaci trendeket követve már korábban utánajártunk ennek a témának, és elég hamar elő is tudtunk állni az illatosított Acella belső felületi anyagunkkal,” mondja Cai Dongdan. „Az autók beltere hatással van az emberek érzékeire, a formák, anyagok és felületek által keltett benyomások határozzák meg, hogy az illető meg akarja-e venni az autót, vagy nem. És ide tartozik az érzékelt illat is.” A Continental már évtizedek óta dolgozik a járművek belterének illatosításán, és több kísérletet is végeztek a témában. A mérnökök végül egy új és innovatív megoldást hoztak létre, így a Continentalnak már a probléma felmerülése előtt is a kézében volt a megoldás, mielőtt az autók szaga a kínai végfelhasználók leggyakoribb panaszává vált volna.

A Continental nemrég bővítette ki kutatási és fejlesztési tevékenységeit Zhangjiagangban, ahol most a felületszakértők egy olyan módszert terveztek meg, mely során az illatot a sztenderd Acella borítóanyag egy rétegébe tudják integrálni. Mivel egy teljesen új anyag létrehozása túlságosan költséges és időigényes lett volna, a meglévő anyagot fejlesztették tovább ezen a módon, és többféle illatot magába foglaló választékkal is előálltak a folyamat során, hogy a lehető legjobb módon nyújtsanak választ a vásárlói igényekre. „Az autógyártó és a vásárlóik egy könnyed, gyümölcsös, és friss illatot preferáltak. Mindössze egy év kellett hozzá, hogy az érdeklődés beérkezésétől a sorozatgyártásig eljussunk.” A csapat hat hónapon belül két további illatot is létrehozott, zöld teát és férfi parfümöt. „Ezek a finom, új illatok kellemes környezetet teremtenek az autóvásárlók számára. Az ügyfeleink pedig rendkívül elégedettek azzal, hogy ilyen rövid időn belül meg tudtuk oldani az autók szagát érintő problémájukat,” folytatja Cai Dongdan.

Emellett a Continental az illatokat különböző erősségi fokozatokban is kínálja. Ahogyan az új autó szag, az illat is eltűnik egy idő után. „Nem az volt a cél, hogy az autó teljes élettartama során megmaradjon. A választott intenzitástól függően hat-nyolc hónapon keresztül még enyhén érezhető marad, mielőtt teljesen megszűnik,” teszi hozzá Cai Dongdan.

Egészséges levegő a járművekben

A vásárlói igényeken túl, a beltéri levegőt a Kínában 2012 márciusa óta érvényben lévő irányelvek is szabályozzák. Ezek nyolc határt szabtak meg a VOC (illékony szerves vegyületek) anyagokat érintően, amelyek célja, hogy az elsősorban oldószerek és szintetikus anyagok által kibocsátott egészségtelen gázokat korlátozzák. Gyakran ezek a VOC anyagok okozzák a kellemetlen szagokat. Mindennek tudatában a beltérben használt anyagok gyártóira kiemelt figyelem irányul Kínában, mind az autóipar, mind a végfelhasználók részéről. „Az illatosított Acella természetesen mentes a nehézfémeket tartalmazó stabilizátoroktól, és átment a VOC teszten is,” erősíti meg Cai Dongdan. A Continental még a kínai kormánnyal is együttműködik a gépjárművek beltéri levegőminőségének ellenőrzésére irányuló egységes mérési módszerek meghatározása kapcsán. A technológiai vállalat már bevált európai és amerikai szabványokat alkalmaz házon belül az összes saját gyártású anyaga által kibocsátott emisszió tesztelésére, hogy minden olyan anyagot kiszűrjön, ami káros lehet az egészségre.

A vállalat mérnökei abban is jártasak, hogyan lehet csökkenteni a járművek belterének szagát és emisszióját. Erre kiemelkedő példa az alacsony kibocsátású, alacsony szaghatással rendelkező, nem-allergén Acella Eco borítóanyag, amely kellemes és egészséges levegővel látja el az autó belterét, mivel minden oldószere és emisszió-releváns lágyító rendszere a lehető legkisebb szükséges minimumra van korlátozva. Az olyan környezetbarát és magas minőségű termékek fejlesztésével, mint amilyen a szagokat csökkentő Acella Eco is, és az olyan okos megoldásokkal, mint az illatosított Acella kifejlesztése, az anyagok specialistája újra és újra bizonyítja az innovációban rejlő erősségét.