Botrány: nem vizsgálják Novák Katalin sógornőjének etikátlannak tűnő ügyét

Az egykori Kaáli Intézetek alapítója szerint a magán meddőségi intézetek államosítása nem hozott eredményeket, sőt, felelősei is vannak a negatív folyamatoknak.

Ön, Tisztelt Akadémikus úr, milyen nyilatkozatot várt Vesztergomtól? Feltételezem, hogy az aspiráns – a doktori cím megszerzése érdekében-minden összeférhetetlenségi kapcsolatot letagadott, pedig az általam Ön rendelkezésére bocsátott bizonyítékok pont az ellenkezőjét bizonyítják. „Független ausztrál bírálójával” bizalmas kapcsolatot ápolt, közös konferenciát rendeztek, állami intézményi kinevezési döntésekbe bevonta, sőt három héttel a védése előtt hivatalosan, írásban jelentette be, hogy az általa felügyelt állami intézmény ügydöntő felügyelő bizottságba is beválasztották a független bírálóját. Véleményem szerint a meglévő, terhelő dokumentumok letagadása enyhén szólva a jelölt etikátlan magatartására utal.

Vesztergom Dóra PhD értekezésével kapcsolatban több levélben is felvetett aggályaimat Önök nem vizsgálták ki. Tudomásom szerint az Önök vizsgálata kizárólag az aspiráns és a független bírálója közötti összeférhetetlenségre terjedt ki. Az Ön szavait idézve: „A doktorjelöltet a mai napon (2024.10.11.) értesítettük az összeférhetetlenség gyanújáról, és kértük, hogy nyilatkozzon, hogy a cikkben megfogalmazottak valósak-e, valóban tanácsadója-e a szervezetnek a külső opponense, ill. milyen kapcsolat van a doktorjelölt által vezetett intézmény (Humán Reprodukciós Igazgatóság) és az opponens között.”

