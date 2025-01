Kunetz Zsombor: „Megindult a történelemhamisítás Covid-19 ügyben is”

És azoknak, akik a Covid-19 idején vezető szerepet töltöttek be, a nyilvános bocsánatkérés mellett a kőfejtőben a helyük, de semmiképpen sem az egészségügy vezetésben, sem államtitkárként, sem NNGYK vezetőként, sem OMSZ főigazgatóként! – teszi hozzá Kunetz Zsombor.

Ez pedig feltette Magyarországot arra a szégyendobogóra, amely még világviszonylatban is megdöbbentő, hiszen Magyarország az a szégyenfoltja volt a Covid-19 pandémia kezelésének, amely eredményeként a harmadik legrosszabb halálozási statisztikát tudta felmutatni.

„Ahogyan nézem megindult a történelemhamisítás Covid-19 ügyben is. Ez különösen fájdalmas, és veszélyes, hiszen amennyiben nem vagyunk hajlandóak szembenézni a kudarcaink okával. akkor ezeket újra és újra el fogjuk követni” – mutat rá a szakértő, aki két ábrát is kitett Facebook-posztjában, hogy látható legyen, mit mutatnak a számok a kormányfilm mondataival ellentétben.

Kunetz Zsombor orvos, egészségügy szakértő is kifejtette véleményét a Covid-járványról készült kormányfilm kapcsán.

