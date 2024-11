Még mindig túl sokan halnak meg munkahelyi balesetben – itt a legfrissebb jelentés

Kapcsolódó cikk A munkahelyi balesetek anyagilag is komoly problémát jelentenek

A munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk elemzésének másik módja a balesetek számának a foglalkoztatottak számához viszonyított kifejezése. Az EU-ban 2022-ben átlagosan 1,66 haláleset jutott 100 000 foglalkoztatottra, szemben a 2021-es 1,76 halálesettel. Továbbra is jó tendencia, hogy 2016 óta 2 haláleset alatt maradt az előfordulási arány 100 000 munkavállalóra vetítve.

A férfiakat jóval nagyobb eséllyel érték munkahelyi balesetek, mint a nőket. 2022-ben az EU-ban minden harmadik nem halálos kimenetelű munkahelyi balesetből körülbelül 2 (66,2 százalék) férfi volt. Ez a férfiak és nők foglalkoztatási arányából és a munka jellegéből következik. Például sokkal több a baleset a bányászatban, a feldolgozóiparban vagy az építőiparban, ahol általában a férfiak dominálnak. Az is hozzátartozik, hogy a férfiak teljes munkaidőben dolgoznak, míg a nők többször részmunkaidőben, így ők (átlagosan) rövidebb időt töltenek a munkahelyükön, ami csökkentheti a balesetek valószínűségét is.

Ez – legalábbis részben – a munkahelyre való visszatérésnek tudható be, mivel a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos korlátozásokat enyhítették vagy törölték.

Mintegy 3286 halálos munkahelyi baleset történt az EU-ban 2022-ben. Ezek közül 70 haláleset Magyarországon következett be – derül ki az Eurostat munkahelyi baleseteket vizsgáló friss jelentéséből.

