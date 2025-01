Reménysugár a gyermektelen pároknak?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A meddőség témáját is körbejártuk a legutóbbi Klasszis Klub Live-ban a hazai lombikbébik atyjával, Dr. Kaáli Nagy Géza professzorral. A beszélgetést itt lehet megtekinteni:

A vizsgálatba huszonöt lombikprogramban részt vevő pácienst vontak be, akik tüszőfolyadék- és vérmintáit elemezték a leggyakoribb gombatoxinokra. A tüszőfolyadékban valamennyi vizsgált toxin kimutatható volt, még akkor is, ha a vérmintában nem, vagy alacsonyabb koncentrációban voltak jelen – írták.

Egy friss kutatás szerint a mesterséges megtermékenyítés sikerességét akár az élelmiszerekből származó gombatoxinok is befolyásolhatják.

