Bombaajánlat: most kibérelheti Honthy Hanna egykori villáját

A vidéki nagyvárosokban családi házak albérleti díjai nagyot (5-14 százalék között) estek a tavalyi év hasonló időszakához képest, míg a lakások esetében a főbérlők nem változtattak a tavalyi évben megszokott, drága árakon. Igaz, a nagy vidéki városokban még nem beszélhetünk erős kínálatról. A zenga.hu oldalra idén felkerülő kiadó lakások közül az országos átlag alatt lehet bérelni ingatlant Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán is.

A fővárosban idén egyelőre kevés kiadó házat hirdettek meg, de például kiadásra került Honty Hanna színésznő egykori 10 szobás 12. kerületi villája , amit most havi 2,7 millió forintért lehet kibérelni. A havi legalább 1 millió forintos albérleti díjjal számoló luxusingatlanok piaca, úgy tűnik, beindult az év elején. Bár az elmúlt éveket figyelembevéve az áremelkedés szezonalitásnak számít az év elején ebben a kategóriában. 2025 első napjaiban átlagosan havi 1 952 500 forintért lehetett bérelni luxuslakást, míg házat 2 260 306 forintért kínáltak átlagosan.

A főváros külső részén is alig akad olyan kerület, ahol 200 ezer forintos havidíj alatt hirdettek meg kiadó lakást 2025 első heteiben. A 14. és 9. kerület albérletárai a zenga.hu adatai szerint vetekszenek a belső kerületekével, de még a 4. 17. és 23. kerületekben is átlagosan 180 ezret kérnének el a főbérlők egy garzonlakásért.

A családosoknak is mélyen a zsebükben kell nyúlniuk, ha a belvárosban szeretnének lakni. Egy 70-100 négyzetméteres lakóingatlanért a belső kerületekben havonta átlagosan 550 876 forintot kérnek el a főbérlők, ám az 5., 6. és 13. kerület frekventáltabb részein inkább 650 ezer forintos havi összeggel kell kalkulálniuk az albérletkeresőknek.

A fővárosban még mindig nagyon magasak az albérleti díjak, ráadásul óriási különbség van a külvárosi és a belső kerületek árazása között. Az egyetemisták és az egyedül élők számára leginkább ideális 35-45 négyzetméteres lakásokat a belvárosban 220-240 ezer forintos havidíjjal hirdetik meg. A 8. és a 7. kerületben valamelyest mérséklődtek az árak, így január első napjaiban már 190 ezer forintos átlagdíjért bérelhetők a garzonlakások. A 13. kerületben és a rövid távú lakáskiadást elsőként megtiltó 6. kerületben viszont akár 250-300 ezer forintot is elkérnek attól függően, hogy egy- vagy kétszobás, felújított vagy használt lakásról van szó. Terézvárosban például a zenga.hu adatai szerint 623 ezer forintos havidíjért is hirdetnek A+ minősítésű kislakást.

„A legfrissebb, hirdetők által meghatározott albérleti díjak alapján az látszik, hogy a lakások esetében a havidíjak decemberhez képest stagnáltak, az egy évvel ezelőttiekhez képest viszont 2,4 százalékkal drágábbak. A paneleket viszont a főbérlők hónapról hónapra magasabbra árazzák be, így ebben az ingatlantípusban folyamatos áremelkedésről beszélünk” – hívta fel a figyelmet Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője.

