Kisebb sebet üthet a válság az outlet centereken, mint a plázákon

A karácsony átmeneti enyhülést hozhat a bevásárlóközpontoknak, de az igazán nehéz időszak inkább a tél hátralévő része és a tavasz eleje lehet. A várhatóan visszaeső általános kereslet miatt vélhetően a divatüzletek szenvedik el a legnagyobb veszteséget, a központokban területet bérlő, alapvető cikkeket árusító cégek kevésbé aggódhatnak. De mindenki megérzi a hatalmas energiaköltségeket, ami miatt sokan fognak bezárni, csak a mérték kérdéses.

A bevásárlóközpontok palettáján sajátos helyet elfoglaló outlet centereket sem kerülték el a negatív hullámok, s erről már adatok is vannak. A német ecostra nevű cég néhány hete már legjobb esetben is stagnáló értékesítési volumenekről és bevételekről írt, több centernél visszaesést mértek. Elsődleges okként a kirobbanó energiaárakat jelölték meg, amik gerjesztik az inflációt az egész kontinensen.

Még többen fogják átgondolni vásárlásaikat „A vásárlók már a bőrükön érzik a háztartási költségek megugrását, beleértve az üzemanyagot is és egyre inkább megfontolják, hogy elautózzanak-e a távoli outlet centerekbe” – vélte Joachim Will, az elemző cég ügyvezetője.

Egész Európában súlyos gond továbbá a megfelelően képzett munkaerő hiánya. Több központ is küzd ezzel, némelyiknél emiatt nem tudják tartani az eredeti nyitvatartási időt, rövidíteni kellett. Ez azért is meglepő, mert a márkaüzletek korábban alig találkoztak ezzel, mindig volt elegendő ember és idő arra, hogy folyamatosan képezzék őket. Utóbbira szükség is van, mert a célcsoport jelentős része a legtöbb központnál külföldi, a több nyelven beszélő, valóban hozzáértő, kereskedelmi vénával bíró, használható vásárlási tanácsokkal szolgáló eladókra alapozzák az egész modellt.

Az ügyvezető szerint nem igaz és soha nem is volt az a korábbi tézis, miszerint az outlet centerek anticiklikusságuk miatt versenyképesebbek. Ha ez így lenne, pont most, a válság alatt kellene szárnyalniuk, a gazdasági fellendülés idején pedig visszaeső értékesítéssel kellene számolniuk.

Természetesen az látszik, hogy más kiskereskedelmi formákhoz képest válságállóbbak. Valószínűleg a keresleti zuhanás később éri el ezeket és gyorsabb lesz a visszapattanás, mint más típusú központok esetében, de nem tudnak menekülni a súlyos csapások elől, főleg nem az üzemeltetési költségek terén – fűzte hozzá a szakértő.

Az ecostra felmérése szerint 2021 júniusa és 2022 júniusa között mindössze 6 új outlet center nyílt Európában, így az állomány 198-ra, nőtt. Az összes eladóterület 120 ezer négyzetméterrel lett több és elérte a 3,3 millió négyzetmétert. Érdekes, hogy az ilyen központokkal a legjobban ellátott Egyesült Királyságban csökkent a centerek száma, Németországban, Olaszországban, Litvániában és Oroszországban is emelkedett, ezen kívül Cipruson átadták az első outlet centert.

Itthon még jól tartják magukat

A magyarországi két outlet center egyelőre nem nagyon panaszkodik. Különösen a biatorbágyinak ment jól az elmúlt másfél-két évben, sok izraeli, arab és török vásárló fordult meg ott. Ideiglenes (pop up) üzletek is nyíltak, szórakoztató programokat is szerveztek. Az azonban ott is kérdéses, hogy a nagy márkák, s rajtuk keresztül az üzemeltető hogyan tudja átvészelni a közelgő nagyon nehéz időszakot.

Meglepetés is történt: az Európában messze piacvezető üzemeltető cég, a McArthurGlenn két németországi projektjéről is lemondott, miután a helyi hatóságok formai okokra hivatkozva visszadobták a beruházási tervet. Tíz éve dédelgetett tervekről van szó, amikre több tízmillió eurót költött a vállalat.

Óriási kérdőjelek sorakoznak az orosz piaccal kapcsolatban. Természetesen a háború miatt. Több olyan orosz város is van, aminek a lakossága meghaladja az egymillió főt, így kellemes célpont lett volna a legnagyobb outlet center üzemeltetőknek, évekre előre sok profittal számolhattak volna.

Az Uraltól nyugatra, vagyis az európai orosz területeken az elmúlt években 10 darab nagy alapterületű központ nyílt, ám most minden új projekt leállt a nyugati gazdasági bojkott, illetve a nagy márkák kivonulása miatt. Egyes márkák még ellátják a piacot, (gyakran Kazahsztánon keresztül) de saját üzleteiket már bezárták. Ennek következtében az outlet centerekben is lehúzták a redőnyöket.