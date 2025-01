Végül a Mészáros-gyerekek cége újítja fel a Szcientológiai Egyház korábbi székházát

Még 2020 júniusában, Semjén Zsolt egy törvényjavaslatban kérte az ELTE belvárosi kampuszának tőszomszédságában, a Palotanegyed szélén álló Puskin utca 4. szám alatti nagymúltú ingatlan ingyenes átadását. A felújításnak sokáig nem volt semmi nyoma, ám most úgy tűnik, több csavar után valóban elkezdődött a ráncfelvarrás – de csúszik az átadás.

A közbeszerzés minapi módosításából az derül ki, hogy 174 nappal, azaz közel fél évvel csúszik a kormány egyik fontos projektje, a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ restaurálása, majd ünnepélyes átadása.

A kiemelten védett, 5839 négyzetméteres műemlék felújítását végül nem a LAKI Épületszobrász Zrt. végzi, hanem a Fejér B.Á.L. Zrt. És nem 10,6 milliárd forintért, hanem 10,9 milliárdért. A Mészáros gyerekek cégét alvállalkozóként a Fertődi Építő Zrt. és a Vitruvius Építő Kft. segíti.

Az épületben irodák és közösségi, „kreatív terek” mellett 500 fős befogadóképességű előadótermet alakítanak ki, de lesz éttermi, kávézó és kocsmarész is.

Csak a felújítás 11 milliárd forintba kerül. A tervezés díja erre jön rá, s még be is kell rendezni

Fotó: epiteszforum.hu

Az eredeti befejezési határidő 2025. október 24. volt, de előre nem látható körülmények miatt 2026. április 16-ára tették át az átadást.

Az épület átadása azért csúszik 174 nappal, közel fél évvel, mert a ház előtti közterület használatát az általános gyakorlattól eltérően a helyi önkormányzat (Józsefváros, 8. kerület, ellenzéki polgármesterrel) visszautasította, majd előre nem látható feltételekhez kötötte, emiatt a tényleges felvonulási munkák a közterületen jelentős késéssel indulhattak el. Emellett változtak az elvégzendő munkák is. Például kiderült, hogy azbesztmentesítést kell végezni az épületben, valamint, hogy a zárófödém életveszélyes.

„A nyüzsgő Rákóczi út, valamint az alkimista palotát, a ma is Sztálin-idézetet rejtő, tizenéve elhagyatott egyetemi épületet, illetve az egykor legendás sörkertet is elrejtő Puskin utca találkozásánál álló házat még a Magyar Tisztviselők Országos Egyesülete építtette, és nyitotta meg 1899 márciusában” – mutatta be az egykori épület hányatott sorsát cikkében a 24.hu.

Aztán a Budapest ostroma alatt bombatalálatot kapott, a helyreállítás és az államosítást követően 1949-ben a Közalkalmazottak Szakszervezete költözött a falak közé, az alsó szinteken pedig hosszú évtizedekre különböző sportklubok – köztük a Budapesti Sportegyesület (BSE) vívó szakosztálya – találtak otthonra. Az állam hosszú töprengés után végül 2005-ben döntött úgy, hogy ideje túladni az egyre értékesebbé váló területen álló tulajdonán, amin számos szakszervezet – így a csodás nevű Földmunkagép Részegységgyártó Dolgozók Szakszervezete, valamint a Gödöllői Harcjármű Szakszervezet – osztozott.

A házat rövidesen a Szcientológia Egyház vásárolta meg, aminek nyilvánvalóan nagy tervei voltak, a teljes felújítás azonban végül elmaradt.

A ház 2016-ban előbb a 100 leggazdagabb magyar közé tartozó vízkirályhoz, Balogh Leventéhez, valamint a Tiborcz István alapemberének számító Sájer Gáborhoz kötődő Puskin Projekt Kft.-hez került, majd 2020-ban az állam tulajdona lett, amely aztán fél éven belül a Kommentárnak ajándékozta azt.

A Kommentár Alapítvány 2021-ben kiírt építészeti tervpályázatán egyébként az APM Consulting nyert, de hét másik pályaművet is megvettek – tehát a tervek rég megvannak, amit az építészek a nettó 12,5 milliós sikerdíjon túl 531,291 millió forintért készítettek el. Ezek után a Kommentár tendert írt ki a munkák kivitelezésére, amin az elmúlt évtizedekben számtalan magyarországi műemlékfelújítást elvégző – többek között a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak udvari beszállítója, a – LAKI Épületszobrász Zrt. győzött. A szerződést azonban 2022 decemberében mégsem kötötték meg, mert a cég az építtető számára rendelkezésre álló keretnél nettó 2,029 milliárd forinttal magasabb árajánlatot adott, kiegészítő forrást pedig ennek elfogadásához nem tudtak szerezni.

Végül a kivitelezési megbízást a Fejér B.Á.L. Zrt. kapta meg.

