Íme Magyar Péter pártjának jelöltjei - sebész-szakorvosjelölt, mérnök, jogász, fizikus, menedzser a listán

Civilek mögé bújva próbálnak nagy prédát ejteni a pártok

Miskolc csak kullog Debrecen és Nyíregyháza után, a nagyobb beruházások is elkerülték. Az ellenzéki Veres Pál polgármester sem tudott csodát tenni, ő nem is indul újra. Sorozatunkban a június 9-i önkormányzati választások legérdekesebbnek ígérkező párharcait mutatjuk be.