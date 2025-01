Ilyet még nem látott a világ: ennyiért még sosem toltak az arcunkba reklámot

Az MTI emlékeztet: a Kansas sorozatban harmadszor jutott be a nagydöntőbe és sporttörténelmet írhat, mert az első csapat lehet, amely egymás után harmadszor hódítja el a sportág legértékesebb és legfontosabb trófeáját. A Philadelphia az elmúlt három évben másodszor került be a nagydöntőbe, 2023-ban éppen a Kansasszel szemben maradt alul.

Reméljük, hogy a reklámok nem csak piszok drágák, hanem szórakoztatóak is lesznek... Fotó: Depositphotos

A reklámokért ezúttal is csillagászati összeget kell fizetniük a cégeknek, a nyolcmillió dolláros rekordtarifa jelentősen túlszárnyalja a tavalyit, amikor még „csak” hétmillióba került 30 másodpercnyi hirdetés.

Az MTI összeállítása szerint a 59. Super Bowlon szokás szerint kiugró televíziós nézőszám várható, mivel a felmérések szerint az Egyesült Államokban legalább 120 millióan követik majd a Philadelphia Eagles és a címvédő Kansas City Chiefs összecsapását, melynek a New Orleans-i Caesars Superdome ad otthont. Tavaly 123,7 millió tévénézőt regisztráltak országszerte, azaz csaknem minden harmadik amerikai a finálét nézte.

