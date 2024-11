Könyv érkezik Szájer Józsefről, érdekes címet kapott

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

„Szájer József harminc évet töltött a magyar és az európai politika frontvonalában. Történelmi idők tanúja és alakítója. Szinte megszámlálhatatlan, mennyi tisztséget töltött be, mégis állítja, hogy befolyása sosem a névjegykártyáján szereplő titulusától függött. A Fidesz alapítója, pártja frakcióvezetője ellenzékben és kormányon. Szellemi és gyakorlati vezetője európai képviselőcsoportjának. Ő szövegezte hazánk új alkotmányát. Nevét és arcát mindenki ismeri, politikustársaihoz képest mégsem tudunk róla igazán sokat” – áll a fülszövegben, ami azt is elárulja, mit várjunk az interjúkötetről: „A kötet bepillantást enged az elmúlt évtizedek politikájának mélyebb rétegeibe, és azt teszi, amihez a legjobban ért: érveket sorakoztat, és szélesebb horizontot nyit az olvasók számára.”

November 20-án jelenik meg a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában egy beszélgetőkönyv Szájer Józseffel, aki pár éve az ereszen lecsúszva menekült egy brüsszeli szexpartiról, most pedig Schmidt Mária invitálására visszatér a politika hátországába, írta meg a Magyar Narancs . A mű címe: Frontvonalban - Beszélgetések Szájer Józseffel.

