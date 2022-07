A Covid után most a kata kinyírása küldi padlóra a hazai vendéglátást? Klasszis Klubunk következő vendége Rácz Jenő sztárséf

Rácz Jenő, a Sanghajban zsinórban háromszor is Michelin-csillagot szerző Tai’an Table konyháját vezető, majd hazaköltözve saját éttermét, a Rumourt megnyitó és mellette fél éve immár a Ráday utcai, szintén Michelin-csillagos Costest is irányító, és az egyik kereskedelmi csatorna Konyhafőnök című, nagysikerű versenyében több éve szereplő sztárséffel beszélgetünk a fine dining jelenlegi helyzetéről, esetleges irányváltásáról.

Valamint arról, véleménye szerint milyen vendégkör szükséges ahhoz, hogy a topgasztronómia megmaradhasson Magyarországon, és kifizetődő legyen annak finanszírozása? Vagy sosem volt az, és erre ne is számítsunk? A sztárséf nevét is viselő éttermének, a Rumour by Rácz Jenőnek, illetve a két év kényszerű szünet után nemrégiben újranyitó Ráday utcai Costes-nek – ahol szintén ő irányítja a konyhai munkát –, azaz két budapesti gasztrotophely tulajdonosa, Gerendai Károly egyszer azt mondta, a fine dining az a gasztronómiai ágazat, ahová az ember évekig talicskával tolja be a pénzt, de alig lát belőle viszont valamit. Vajon ma is igaz ez?

Rácz Jenő szerint pedig a főzés és a gasztronómia olyan, akár az öltözködésben a divat. Legyünk akkor a segítségével képben: mi most a divat, melyek a legtrendibb elkészítési módok, mi ment ki a divatból, és melyek azok az alapanyagok, amelyeket szívesen lát a konyhán az, aki lépést tart a divattal, és a legtrendibb ételeket szeretné elkészíteni akár a saját konyhájában? Arról is beszélgetünk majd a sztárséffel, mi várható a gasztronómia területén év végéig? Megtudakoljuk tőle, vajon a megítélése szerint hány vendéglátóhely húzza le a rolót, ki tud majd talpon maradni, és ők vajon miért?

Ezeket a kérdéseket is körbejárjuk Klasszis Klubunk következő, július 28-ai rendezvényén, ahol a rendezvény egy órája alatt ön is bekapcsolódhat az élő adásba, és felteheti kérdéseit is, amelyet Rácz Jenő saját vendéglátóhelyén, a Rumour-ban élő formában válaszol meg.