A jegybank elbitorolta az első közlés jogát a pénzügyminisztertől

Formabontó módon értesült a magyar közvélemény arról, hogy milyen költségvetési tervei vannak a kormánynak a következő esztendőre: a Magyar Nemzeti Bank kürtölte világgá, hogy 2022-ben a hiány a GDP 5,9 százaléka lehet, egyben ebből a tegnap este megjelent közleményből tudtuk meg azt is, hogy az államadósság az év végére 79,3 százalékos lehet.

Eddig a kormány, illetve a büdzsétervek értékelésére fenntartott Költségvetési Tanács tájékoztatóiból, szakmai anyagaiból értesülhettünk első körben a tervezett számokról, ám a jegybank ezúttal beelőzött. Aminek okát megtalálni véljük abban, hogy a tanács - melynek egyik tagja történetesen a jegybank vezére, Matolcsy György - véleménye szokatlan módon kritikus a kormánnyal szemben. Nem elégedettek ugyanis sem a deficit, sem az adósság csökkentésének tervezett mértékével, szinte felróják a kormánynak, hogy nem tesz meg mindent a kiadások minél nagyobb mérséklése érdekében, holott ez szolgálná azt a célt, hogy a gazdaság ne váljon túlfűtötté.

A tavalyi, járvánnyal sújtott év után ugyanis idén már igyekszik kikecmeregni a gödörből a magyar gazdaság, és erre - a tanács megítélése szerint - önerőből is képes lesz, nem kell hozzá a költségvetés túlzott támogatása, azaz a gazdaságserkentő kiadások magas szinten rögzítése. Ha túlpörög a gazdaság, az például a kapacitáskorlátok keletkezése miatt visszaüthet az árak emelkedésén keresztül, ami a jegybank 3 százalékos inflációs céljának teljesítését veszélyezteti. Ezért a tanács azt javasolja, hogy a kormány ne költekezzen erőn felül, hanem közelítse inkább a 3 százalékhoz a hiányt, még úgy is, hogy Brüsszel várhatóan a következő évre is felmentést ad a makrokritériumok teljesítése alól, a járvány utóhatásai miatt.