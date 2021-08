A magyar gazdaságot is megüti a chiphiány

A világ legnagyobb chipgyártó országainak Tajvan, Dél-Korea, az USA és Japán számítanak, így sokak számára lehet meglepő az a friss hír, hogy a Malajziában megugró koronavírus esetszámok miatt súlyosbodhat a félvezetők és más alkatrészek hiánya, amelyek immár hónapok óta hátráltatják az autógyártókat. A „titok nyitja”, hogy az elmúlt években Malajzia a chipek tesztelésének és csomagolásának egyik fő központjává vált. Több nagy gyártó, így az Infineon Technologies AG, az NXP Semiconductors NV és az STMicroelectronics NV is több fontos malajziai beszállítóval rendelkezik, így a Bloomberg információi szerint az ottani üzemek működésének felfüggesztése a teljes ellátási láncot megakaszthatja.

A Covid újabb hulláma pedig kétségtelenül elérte Malajziát, hiszen a napi esetszámok hétnapos átlaga már 20 ezerre nőtt, miközben júniusban 5 ezer volt az új beteget regisztráltak. Emiatt pedig a maláj kormányzat ismét korlátozásokat vezetett be, ami a korábbi terveket, melyek a teljes termelési kapacitás helyreállítására vonatkoztak szinte biztosan keresztülhúzza. Mindez pedig immár a járműiparban is visszaköszönt, hiszen a Ford Motor a napokban azt közölte, hogy ideiglenesen felfüggeszti az egyik legnépszerűbb modellje, az F-150-es kisteherautójának gyártását egy amerikai üzemében, mivel a félvezetőkhöz kapcsolódó alkatrészhiány lépett fel a koronavírus-járvány miatt Malajziában.

A legellenállóbb vállalatot is utolérte a baj

Nem a Ford az egyetlen nagyvállalat, amely a napokban ilyen jellegű figyelmeztetést adott ki. Az eddig leginkább válságálló Toyota is azt jelezte, hogy számukra is megoldhatatlannak látszó problémát okoz a chiphiány. Emiatt a japán autógyártó szeptemberben 40 százalékkal csökkenti a gyártási mennyiséget. Az eredeti tervek szerint a Toyota 900 ezer autót gyártott volna a jövő hónapban, most viszont már csak 540 ezer járművel kalkulálnak.