A Tesco is emeli a béreket: bruttó 447 ezret is kereshet egy dolgozó

Tovább fogy a magyar: 47 ezerrel lettünk kevesebben

Noha idén a koronavírus járvány miatti többlethalandósággal már nem kellett számolni, a népesség így is jelentősen, 47 ezer fővel csökkent, számolt be a friss adatokról a KSH. Ebben szerepet játszik, hogy kevesebb a szülőképes korú nő, és a teljes termékenységi arányszám is visszaesett.