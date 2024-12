A vergődő magyar iparnak is betehet a dráguló energia

Ráadásul az előrejelzések sok jóval nem kecsegtetnek, hiszen az idei fűtési szezonban eddig az elmúlt két évben tapasztaltnál hidegebb van, miközben a piaci kínálat inkább szűkül. Ugyan a Gazprombank elleni amerikai szankciót az oroszok rövid távon megoldották, hiszen egy múlt héten megjelent rendelet szerint más (szankciókkal nem sújtott) orosz pénzintézeteken keresztül is lehet fizetni a földgázért. Az európai piacra az orosz gázból várhatóan kevesebb érkezik majd januártól, mivel az ukránok felmondják az országukon keresztül futó vezeték szállítási szerződését.

Az Európai Unió ipara komoly hullámvölgyben van és a Donald Trump által kilátásba helyezett vámok miatt óriási kihívások elé néz. Közben viszont egy újabb akna tűnt fel: folyamatosan drágul ugyanis az energia. Ez a magyar gazdaság számára is aggasztónak látszik, hiszen Orbán Viktorék energiaintenzív iparágakra tették fel az ország jövőjét.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!