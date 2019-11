Állami sportakadémiai rendszer kidolgozásáról döntött a kormány

Meglepő kormányhatározatot szúrt ki a 444.hu a Magyar Közlönyben: az Orbán Viktor aláírásával szentesített rendelet szerint a kormány

sportakadémiai rendszer kidolgozásáról döntött,

„amely elősegíti a minőségi élutánpótlás-nevelést megalapozó tehetséggondozást, sportszakmai felkészítést, versenyeztetést.” Elsőként a legnagyobb tömegeket megmozgató látványsportjaink, a kosárlabda, a kézilabda, és természetesen a foci kerül a fókuszba. A feladatot Kásler Miklós emberminiszter kapta meg.

Talán nincs is rá szükség, de azért a 444 a biztonság kedvéért arra is emlékeztet, hogy az országban már így is nagyon sok sportakadémia működik, köztük a Nemzeti Kézilabda Akadémia Mocsai Lajos irányításával és Nemzeti Kosárlabda Akadémia, Rátgéber László vezetésével.

Legtöbb persze fociakadémiából van az országban, melyek ráadásul jellemzően TAO-pénzből működnek. Koronaékszerük az Orbán által alapított Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány lehetne, de ennek az intézménynek sem sikerült eddig nemzetközi szinten is értelmezhető teljesítményű játékost kinevelnie a beáramlott, iszonyatos mennyiségű támogatói pénzek ellenére. Évi 10 milliárd forintot határon túli labdarúgó-akadémiáknak is folyósít a kormány, ott van köztük Mészáros Lőrinc eszéki klubjának keltetője is.

(444)