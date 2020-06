Emeltek-e árat az egészségügyi magánklinikák az újraindulásnál?

A lapunk által megkérdezett egészségügyi magáncégek nem mindegyike számolt be a koronavírus-járvány miatti veszteségről. Aki mégis, az számszerűsíteni ugyan nem akarta, de annyit elárult, hogy 50-70 százalékos veszteséget produkált a veszélyhelyzet miatt meghirdetett ’Maradj otthon’-kampány. Több intézmény mindeközben arra használta ki a járvány miatti speciális élethelyzetet, hogy mondhatni előre menekülve, a minimalizált bevételek ellenére fejlesztésekbe fogott.

Egyelőre áremelés nélkül indultak újra a magán egészségügyi szolgáltatók. Fotó: Pixabay Egyelőre áremelés nélkül indultak újra a magán egészségügyi szolgáltatók. Fotó: Pixabay

„Nem tervezünk áremelést” – válaszolta kérdésünkre Dr. Menyhárt Orsolya, az Affidea Magyarország járóbeteg szakellátási területének orvosigazgatója. – „Annak ellenére sem, hogy az elmúlt időszakot arra használtuk ki, hogy legújabb, világszínvonalú gasztroenterológiai és endoszkópos központunkat megnyitottuk.

Az Affideánál azt tapasztalják, hogy teljes kapacitással tudnának már működni, de még nem állt vissza a normál kereslet. A váró- és betegút folyamatok pedig kisebb változtatásokkal működnek. A jogszabályokban foglalt előírásokra és óvintézkedésekre mind a páciensek, mint a dolgozók miatt továbbra is figyelnek. Jelentősen csökkent a tesztek iránti igény az ellaposodott járványgörbe és az országos szűrési eredmények miatt, de nem tartják kizártnak, hogy hosszú távon megmaradt az igény a COVID-19 vizsgálat lehetőségére.

A SYNLAB Magyarország legnagyobb privát egészségügyi szolgáltatója 100 helyszínes vérvételi és laboratóriumi hálózatával. Miközben vizsgálataik 80 százaléka esett ki a járvány miatt, addig a Nemzeti Népegészségügyi Központ megbízásából négy megyét és három budapesti kerületet láttak el hivatalosan a koronavírus-tesztelésben.

Lapunk kérdésére Kricsfalussy Ákos marketing vezető szűkszavúan, de úgy nyilatkozott, hogy ők sem terveznek áremelést, bár a forgalmuk még nem állt vissza, de már növekszik. A vírustesztekre való igénnyel kapcsolatban pedig azt tapasztalják, hogy csökkent a lendület, de nem drasztikusan, és még mindig sokan kérik a PCR-tesztet.

Csak 2018-as adatok állnak rendelkezésre a hazai magán egészségügyi szolgáltatókról, melyek együttesen 51,5 milliárd forint értékű forgalmat bonyolítottak le, 12 százalékkal kevesebbet, mint 2017-ben. Össznyereségük 2018-ban közel 4,6 milliárd volt, csaknem 64 százalékkal magasabb a 2017-esnél. Amennyire érdekesek lesznek majd a nyilvános 2019-es statisztikák, a 2020-as adatok annyira számítanak majd történelmi jelentőségűnek.

Az Istenhegyi Géndiagnosztika Klinika sem emel árat a járvány lecsengésével, talán azért sem, mert ők nagyobb veszteség nélkül megúszták a járványt. Sok elmaradt vizsgálatuk helyett igen megnövekedett a genetikai ultrahangok száma. Ezzel együtt még nem indult el az összes rendelésük, s még mindig sok esetben online, a telemedicina segítségével dolgoznak orvosaik. A klinika nem vezette be a COVID-19 tesztelés lehetőségét, de pácienseik belépéskor kérdőívet töltenek ki, és kiemelt fertőtlenítésen mennek keresztül.

„Nem emeltünk árakat a járvány miatt, sőt, ezt az időszakot a szolgáltatásaink fejlesztésére, illetve építkezésre használtuk” – felelte kérdésünkre Dr. Mári Róbert, a Wáberer Medical Center ügyvezető igazgatója.

A járvány előtti időszakhoz képest - a kivétel erősíti a szabályt, miszerint járvány idején nehéz új állást találni -, új szakorvosokkal is erősítettek, különösen kardiológia, gasztroenterológia, bőrgyógyászat, szemészet és az ortopédia területén. A páciensforgalmat elemezve úgy látják, sokan még félnek, ezért nem állt vissza a március eleji forgalmuk minden szegmensben, de már folyamatosan érkeznek műtéti előjegyzések.

Érezhetően csökkent náluk is a gyorstesztek száma az elmúlt napokban, de úgy tapasztalják, továbbra is sokak igénylik. A maximális betegbiztonság érdekében az altatásos műtétekhez, illetve az endoszkópos beavatkozásokhoz kérnek negatív PCR-tesztet, ezért ezek száma nem csökkent az elmúlt hetekben.

Áremelésre vonatkozó kérdésünkre a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója, Dr. Papik Kornél úgy válaszolt, hogy bár a fokozott óvintézkedések növelik a költségeiket, de ez az időszak nem a profitról szól, hanem a biztonságos, magas színvonalú szolgáltatás megszervezéséről, a páciensek elégedettségéről.

„A járvány megtépázta a szolgáltatókat, a betegek pedig nem jutottak kezeléshez, ezért a jelenlegi helyzet megoldására a kemény és tisztességes munkát sokkal fontosabbnak tartjuk, mint az áremelést és a gyors haszonszerzést" - tette hozzá az ügyvezető.

A korlátozások fokozatos csökkentése miatt a páciensek számára nem az egészségügyi problémáik megoldása volt a legfontosabb, ezért a kereslet viszonylag lassan növekedett a Dr. Rose-ban. Viszont próbáltak mindig gyorsan reagálni a változtatásoka, ahogy engedélyeztek egy-egy szakterületet, azonnal indították a szolgáltatásokat.

Hasonlóan más magánklinikához, ők is kihasználták a járványhelyzetet arra, hogy működésüket fejlesszék, és új szolgáltatásokat vezettek be. Így ma már a járvány előtti időszakot is meghaladó betegforgalmat tapasztalnak, tele vannak műtőik és a fekvőbeteg osztályuk is.

A viszonylag olcsó, de csak a fertőzésen átesettséget vizsgáló gyorstesztekre néhány hétig nagy volt a kereslet, ám az utóbbi hetekben lényegesen csökkent az igény, ma már elsősorban műtétekhez és egyes beavatkozásokhoz kötelezően előírt tesztelést végzik a pácienseken és a személyzeten egyaránt.

A Rózsakert Medical Centerben sem emeltek árat, s a közeljövőben nem is tervezik. Már az összes szakterületen teljes kapacitással működnek, s náluk is csökkent a tesztek iránti érdeklődés. Leginkább műtétekhez, engedélyekhez vagy utazáshoz szükséges igényeket tapaszalnak.