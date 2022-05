Az egykori korrupt polgármester új cégével sorra kapja az uniós támogatásokat

Több mint 8,5 millió forintnyi EU-s támogatást vett fel cégén keresztül Veres Margit, Balmazújváros korábbi jegyzője, majd polgármestere, annak ellenére, hogy 2018-ban 5 év börtönre ítélték hivatali vesztegetés elfogadása miatt – írja a 24.hu.

A büntetés letöltését azóta sem kezdte meg, azt állítja, bizonyítani tudja ártatlanságát, és kegyelmi kérvényt is beterjesztett Áder János köztársasági elnökhöz, de az államfő azóta sem hozott döntést.

Jól prosperáló céget vezet börtön helyett. Fotó: youtube Jól prosperáló céget vezet börtön helyett. Fotó: youtube

A köztársasági elnökhöz persze sokan terjesztenek be kegyelmi kérvényt, és ezek elbírálása gyakran sokáig tart, mivel a kegyelmi döntések meghozatalának nincs határideje sem. Viszont a legtöbb elítéltnek be kell vonulnia a börtönbe annak ellenére is, hogy esetleg kegyelmi kérvényt nyújtott be. Veresnek azért nem kellett, mert az Igazságügyi Minisztérium (IM) engedélyezte, hogy szabadlábon várja ki amíg Áder János (vagy most már Novák Katalin) dönt a kérvényéről.

Az ilyen engedélyeket – így Veresét is – éppen Völner Pál parlamenti államtitkár intézte az IM-ben, az a Völner, akit most ugyanazzal a bűncselekménnyel – hivatali vesztegetés elfogadásával – gyanúsítanak, mint ami miatt Verest elítélték.

A lap szerint Veres Margit több mint 8,5 millió forint EU-s pénzhez jutott, mióta elítélték, gazdálkodóként ugyanis területalapú támogatásra jogosult, és ipari zöldségnövény termesztés, valamint zöldítés támogatására is sikeresen pályázott. Gazdálkodói tevékenysége mellett még céget is alapított a 2018-as ítélet óta, a vállalkozás 2020-ban 10 milliós bevételt könyvelt el.

Veres Margit politikai kapcsolatait is ápolja, 2019 karácsonya előtt a hajdúnánási városbálon jelent meg többek közt Tiba István fideszes országgyűlési képviselő és Jakab István MAGOSZ-elnök társaságában. Azelőtt pedig a romániai Csíkszentdomokoson tűnt fel, ahol a magyar országgyűlés csapata és a székelyföldi önkormányzati képviselők barátságos labdarúgó-mérkőzését tartották. A köztévé tudósításában látszott is, amint Veres a résztvevőkkel beszélget, miközben Kövér László házelnök nyilatkozott.

Veres Margit 2012-ben még Balmazújváros jegyzőjeként mondta azt egy önkormányzati bizottsági ülésen, hogy a kormány által megítélt 450 millió forintos állami támogatásból 180 milliót a K. Sándor helyi vállalkozó által építtetett Kőnig Rendezvényközpontra kell fordítani, majd a testület ennek megfelelően szavazott. 2013-ban pedig Veres jóval áron alul vásárolt meg egy autót K. egyik cégétől, az ügyészség szerint ez volt a vesztegetés. A Veres elleni eljárás másodrendű vádlottja is K. volt, akit szintén elítéltek.

A gond csak az, hogy ebben az időszakban éppen Tiba István, későbbi fideszes parlamenti képviselő volt Balmazújváros polgármestere, és Tiba elismételte Veres állítását a rendezvényközpontról. Az ügyészség azonban már a nyomozás során elvetette, hogy esetleg Tiba is érintett lehet az ügyben.