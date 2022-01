Behúzta a világelső az Australian Opent

A női világelső Ashleigh Barty két szettben, 6:3 7:6 (7:2) arányban nyert az amerikai Danielle Collins ellen. Az ausztrál játékosnak ez a harmadik Grand Slam győzelme, 2019-ben a Rolland Garrost nyerte meg, tavaly pedig Wimbledonban aratott győzelmet.

Ashleigh Barty koncentrál a fonákjára

Barty győzelme azért is nagy szó, mert Ausztráliában viszont előzőleg 1978-ban diadalmaskodott hazai játékos Christine O'Neil személyében (A férfiaknál Mark Edmondson 1976-os sikeréig kell visszalapozni.) A világelsőt viszont nem zavarta meg a tét, az előző hat meccsén összesen 21 gémet bukott, az adogatását pedig csupán egyszer vesztette el. A leggyengébb szettje egy 6:4-re megnyert játszma volt a nyolcaddöntőben az amerikai Amanda Anisimova ellen. A queenslandi teniszező - aki egy ideig profi krikettjátékos is volt - legutóbb tavaly szeptemberben kapott ki a US Open harmadik fordulójában, s az idén megnyerte az egyik felvezető adelaide-i versenyt is, így tízmeccses veretlenséggel büszkélkedhetett.

A három évvel idősebb Collins első GS-döntőjére készült azok után, hogy 2019-ben elődöntőt vívott a Melbourne Parkban, 2020-ban pedig negyeddöntős volt a Roland Garroson. Tavaly áprilisban komoly nőgyógyászati műtéten esett át, júliusban viszont már az elődöntőig jutott a budapesti WTA-tornán, majd megnyerte a palermói és a San Jose-i viadalt is.

A szombati csatában - amely a koronavírus-járvány miatt félház előtt zajlott - mindkét fél hozta a szokott stílusát: Barty türelmesen irányított az alapvonalról, míg Collins elemi erejű ütésekkel igyekezett gyorsítani a labdameneteket. A 27. kiemelt amerikai - aki eddig két szettet vesztett Melbourne-ben - 2:3-nál egy váratlan kettős hibával elbukta a szerváját, az előző három mérkőzésén amerikait búcsúztató ausztrál pedig 32 perc elteltével egy ásszal lezárta a játszmát.

A folytatásban Collins - aki ezúttal sem ült le a térfélcseréknél - egyre hatékonyabban bombázta riválisa térfelét, és negyedóra alatt 3:0-ra elhúzott. A világelső némi meglepetésre továbbra sem nyugodott meg, kereste a játékát, az amerikai viszont 5:1-nél elbizonytalanodott, sorra jöttek a rontott ütések, és 5:3-nál sem tudta kiszerválni a szettet. Ettől Barty újfent erőre kapott, bátor játékkal kiegyenlített, majd a rövidítésben már egyértelműen ő volt a jobb.

A féfiaknál holnap Rafael Nadal és Daniil Medvedev csap össze a végső győzelemért. A világelső Novak Đoković botrányos távolmaradása-kitiltása után Nadal hatalmas esélyt kapott, hogy lépéselőnybe kerüljön két riválisához képest. Đoković, Nadal, illetve Roger Federer is 20. Grand Slam-győzelmet gyűjtött be eddigi karrierje során, a spanyolnak most meglehet a 21. is, és így - legalábbis egy időre biztosan - minden idők legeredményesebb férfi teniszezője lehet.

(MTI)