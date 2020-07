Betelt a pohár a postásoknál, szombaton tüntetés jöhet

Eredménytelenül zárult a Magyar Posta vezetősége és a postás szakszervezetek közötti hétfői bértárgyalás, ezért szombat délelőtt demonstrációt tartanak a szakszervezetek Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irodája előtt. A demonstrációs bizottságok már korábban megalakultak, de a hétfői bértárgyalás után valamennyi szakszervezet úgy döntött, hogy csatlakozik a szombati tüntetéshez, ahol egy petíciót szeretnének átnyújtani az illetékes kormánytagnak.

Több hónapos szünet után július 1-én ültek le tárgyalni a munkáltatót képviselő vezetők és az érdekképviseletek vezetői. Még a 2020-as béremelésről megy a vita, pedig már az év második felében járunk. A munkáltató arról tájékoztatta akkor a jelenlevőket, hogy a veszélyhelyzet feloldását követően vizsgálja a forgalom alakulását, a bevételek nagyságát, melynek függvényében 2020. július 13-án, hétfőn teszi meg ajánlatát az érdekképviseletek részére. A szakszervezetk szerint érdemi tárgyalás eddig nem volt, hétfőig nem volt ajánlat a Magyar Posta részéről, ami pedig hétfőn elhangzott, az elfogadhatatlan a dolgozók számára.

Nincs bérajánlat, hanem egyszeri, augusztusi kifizetést ajánlottak a tárgyaláson az alapbér-fejlesztés helyett. Ez példátlan. Betelt a pohár, a postások közül sokoknak megélhetési gondjaik vannak, pedig a járványhelyzet alatt mindenki helytállt - mondta az egyik szakszervezeti vezető lapunknak.

Az ok egyszerű: a Magyar Posta szerint nincs pénz. A posta felelős gazdálkodás mellett nem tud általános bérfejlesztést végrehajtani. Az ebből adódó lehetőségeit mérlegelve, de szem előtt tartva azt is, hogy a postai munkatársak bére elmarad az országos átlagtól, ajánlja a vállalat az általános bérfejlesztés helyett ismét az egyszeri kifizetést - tájékoztatta a cég a Magyar Nemzetet.

A juttatásban minden, legalább öt éve a vállalatnál dolgozó munkavállaló az eltöltött időtől függően sávosan emelkedő összegben részesülne. Ebből sokan kimaradnának, hiszen nagy a jövés-menés, sok az új dolgozó, aki még nincs öt éve a cégnél. Lapunk többször is megírta: a szakszervezetek kétszámjegyű béremelést szeretnének kiharcolni. A többi vállalatnál ezt megadta az állam, hiszen a MÁV-nál és a Volánbusznál is 10 százalékos béremelést kaptak 2020-ra a munkavállalók és vélhetően karácsonyi jutalmat is kapni fognak, de ezeknél a cégeknél még a koronavírus-járvány előtt sikerült megállapodni. Ráadásul uniós irányelv korlátozza a postai dolgozók bérrendezését állami támogatással. Jelenleg legfeljebb tizenötmillió euró, azaz hozzávetőleg ötmilliárd forintos összeghatárig nyújthat az állam támogatást a postának.

A bérköltségek annak ellenére növekedtek, hogy jelentős leépítések voltak tavaly a Magyar Postánál: teljes munkaidőben tavaly már csak 23,6 ezren dolgoztak a 2018-as 24,5 ezer után. Az összesített bérköltség viszont 104 milliárd forint lett a korábbi 94,6 milliárd forint helyett.