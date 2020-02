Business mentoring, a komplex üzletfejlesztés

A business mentoring lényege

A klasszikus, projekt alapú, adott kihívásra koncentráló tanácsadás és a szintén hagyományosnak mondható business coaching pozitív előnyeinek egyesítésével működő üzletfejlesztési programokat elsősorban a fejlődni kívánó hazai cégek alkalmazták. Mára azonban egyre népszerűbb ez a metodika a multinacionális cégek körében is.

A business mentoring komplex megoldást nyújt egy adott üzleti kihívásra. Nem csak tanácsot ad, hanem közvetlen támogatást nyújt a végrehajtási fázisban is, így az eredményesség is egyértelműen nyomon követhető a megbízók számára. A business mentoring program alapvető sajátossága, hogy az adott vállalkozást stratégiai szinten ismeri meg, utána azonosítja be a konkrét üzletfejlesztési kihívást.

Minden esetben az „emberre koncentrál”. A döntéseket emberek hozzák meg, így egy aktuális fejlesztéshez a legfontosabb lépés az érintett kollégák döntéshozatali mechanizmusának, ezáltal motivációjának, gondolatainak megismerése. A kollégák csapatszintű értékelése egyértelműen definiálja a business mentorok számára az üzletfejlesztési feladatokat, a jelenlegi akadályokat és a fejlődési pontokat. Ebben a szakmában is fontos a konkrét tapasztalat és a sikeres projektek megléte, de a professzionális business mentoring program minden esetben egyedi, hiszen tökéletesen igazodik a programban résztvevő emberek egyedi döntéshozatali mechanizmusához.

A szükséges háttér

Ahhoz, hogy komplex business mentoringról beszélhessünk, a mentor cégnek rendelkeznie kell az üzletfejlesztés valamennyi területének speciális tudásával. Minimum elvárás, hogy a szakmai háttér biztosítsa az üzleti stratégia felépítését, termékkoncepciók előállítását, menedzsment fejlesztést, szervezetfejlesztést, értékesítés fejlesztést, brandépítést, kommunikációs stratégia felépítését, operatív kommunikációs munkákat, csapatépítési programokat, képzési programokat és természetesen a döntéshozatali mechanizmus definiálásához szükséges személyiség- és viselkedés beazonosító rendszerek alkalmazását.

Az alaptudáson túlmenően a hazai cégek körében egyre inkább elvárás a nemzetközi expanziós tapasztalat és a nemzetközi hálózat megléte, az expanziós lokáció szempontjából pedig „native” szakértő kollégák alkalmazása.

Mentors & Partners

Ennek a műfajnak jelenleg egyetlen képviselője van Magyarországon: a szakmai csapatát 19 éve építő, több száz üzletfejlesztési programot sikeresen levezénylő Mentors & Partners Group, mely Palencsár Miklós vezetésével 3B néven vált ismertté a hazai piacon. Fejlesztéseik között megtalálhatók start-up vállalkozások – tervezési fázisban, illetve EXIT közelében lévők – , nemzetközi elképzelésekkel vagy jelentős növekedési tervekkel rendelkező KKV-k, multinacionális cégek hazai leányvállalatai és nemzetközi cégek központjai. A cég a profitnövelés mellett jelentős mértékben koncentrál arra, hogy a fejlesztésben résztvevő cégek szervezeteinek tagjai sikeresebbek, elégedettebbek legyenek, ezzel teremti meg a hosszútávú eredményességet.