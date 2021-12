Durva: több mint négyszázezren fizették be rossz helyre a gépjárműadójukat

Most már kijelenthető, nem kis kavarodást okozott a kormány azzal, hogy megváltoztatta a gépjárműadó-fizetés több évtizedes gyakorlatát. Méghozzá oly módon, hogy e sarcot 2021. január 1-jétől már nem a helyi önkormányzatokhoz kell befizetni, hanem a NAV-hoz.

Az eddigi módi szerint a helyi önkormányzatoknak befizetett gépjárműadók 60 százaléka folyt be az állami költségvetésbe. A koronavírus-járvány 2020 március közepi berobbanására hivatkozva azonban a kormány – sok más mellett – ezt a szabályt is átszabta. Előírva, hogy ezentúl a köznyelvben súlyadóként ismert tehernek nem a 60, hanem immár a 100 százaléka kerül a központi büdzsébe, hogy ezáltal is több jusson a járvány elleni védekezésre. Magyarul, az önkormányzatoknál egy fillér sem marad. Nem kevés összegtől estek el, 87 milliárd forint működési bevételre számít a központi költségvetés jövőre a gépjárműadóból, amiből az következik, hogy a helyhatóságok összesen közel 35 milliárd forinttal lettek szegényebbek – ennyi az a bizonyos 40 százalék, amennyit 2020-ig náluk hagytak.

Az már a változtatások logikus következménye, hogy a tavaly őszi adócsomagban a NAV-hoz került a gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés is.

Csupán a fizetési határidők nem változtak. Ennek megfelelően a gépjárműadót ezután is két részletben kell leróni, az elsőt március 15-éig, a másodikat szeptember 15-éig. A befizetés célpontjának megváltozása miatt mindössze annyi volt az eltérés az idei, átmenetinek tekintett évben, hogy a gépjárműtulajdonosok az első részletet ráértek április 15-éig leszurkolni.

Az egy hónapos haladéknak az volt a hivatkozási alapja, hogy a gépjármű-tulajdonosoknak legyen elég idejük felkészülni arra, ezentúl nem az önkormányzatoknak kell befizetniük sárga csekken, vagy elutalniuk a bankszámlájukról a súlyadót, hanem az adóhatóságnak, méghozzá a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára.

Ennek ellenére szép számmal voltak olyanok, akik továbbra is az önkormányzatokhoz juttatták el a gépjárműadójukat. Megszokásból, automatikusan, vélhetően figyelmen kívül hagyva, hogy immár nem a helyhatóságoktól, hanem a NAV-tól kapták meg a fizetési értesítőt. Az adóhatóság december elejéig várt, akkor írt azoknak, akiknek 2021. november 23-án legalább 1000 forint gépjárműadó-tartozásuk volt.

Ilyen fizetési értesítést 21 285 gazdálkodó és csaknem 383 ezer magánszemély kapott a NAV-tól – közölték lapunk érdeklődésére az adóhatóságnál. Ami az 5,4 milliósra tehető hazai gépjármű-tulajdonost tekintve meglehetősen magas, közel 7,5 százalékos arány.

Ráadásul a figyelmetlenek egy újabb adminisztrációs terhet is kaptak a nyakukba. Az önkormányzatokhoz jogtalanul befizetett gépjárműadók ugyanis nem kerültek át automatikusan a NAV-hoz, azt a tulajdonosnak kell(ett) visszaigényelnie, s ennek érdekében egy úgynevezett visszatérítési kérelmet benyújtania ahhoz a helyhatósághoz, ahová az idén már tévesnek számító módon juttatta el a gépjárműadót.