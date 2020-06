Egészségügy újraindulása: ez még nem az igazi

Június 15-től időkorlátozás nélkül újraindította az egészségügyet Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere, péntektől pedig már a kórházi látogatási tilalmat is feloldották. De ez az egészségügy még nem a régi. Legalábbis az általunk meglátogatott három intézménynél járva ezt szűrtük le. Beletelik egy időbe, mire minden visszaáll a régi kerékvágásba.

A budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főbejárata még mindig a járvány alatti arcát mutatja. A főbejárat-, ahogy az elmúlt hónapok alatt -, lezárva, a fotocellás ajtó előtti lépcső alján még mindig kitéve a régi, márciusi tájékoztató plakát, miszerint látogatási tilalom van a kórházban. Ugyanakkor a kórház honlapja már frissült, fent van a friss tájékoztatás, milyen szabályokkal engedik a látogatókat a kórházba.

A Szent Imre Kórház a járvány alatti arcát mutatja. Fotó: saját A Szent Imre Kórház a járvány alatti arcát mutatja. Fotó: saját

A bezárt főbejárat előtti másik kiírás a kórház oldalsó bejáratához irányít, ahol kígyózó sorban már jópáran várakoznak. A bejáratnál két biztonsági őr, kezükben a kinyomtatott, aznapi előjegyzési listával – szóval még mindig csak úgy juthatunk be, ha ezeken szerepel a nevünk. A pipa után kicsit beljebb, a kórház kertjében egy orvosnő várja a kezében hőmérővel az időpontra érkezőket. Kérdezem a biztonsági őrt, mit érzékelnek a mai újra indulással? Azt mondja, még semmit, mert Kásler azt mondta, négy lépcsőben indította újra a dolgokat. (Igen, de a négy lépcső május elején elindult). Továbbra is telefonálni kell, enélkül csak a sürgősségire lehet bejutni. Viszont a betegek már hozzászoktak a várakozáshoz, türelmesek – teszi hozzá.

A Szent Imre Kórháznál türelmesen várakoznak az emberek. Fotó: saját A Szent Imre Kórháznál türelmesen várakoznak az emberek. Fotó: saját

A Szent János Kórháznál épp fordított a helyzet: az oldalsó, sokak által kedvelt bejáraton nem lehet bejutni az intézmény területére, mindenki a főbejáratnál toporog, s nem is annyira türelmesek, mint a másik budai kórháznál. Ekkor előjön a portásfülkéből a délelőttös kolléga, s elkiáltja magát: aki látogatni jött, mehet be, valamint a laboratóriumba és a meddőségi centrumba igyekvőknek sem kell sorba állniuk!

Megritkul a tömeg, de folyamatosan újra termelődik. Hiába van telefonon kapott időpontjuk, először be kell regisztrálni az egyik asztalnál, majd átmenni egy másikhoz, ahol a kikérdezés és a lázmérés történik, itt úgynevezett lázlapot kapnak, ezt kell felmutatniuk a rendelésen. A portás úr azt mondja, háromszor többen vannak ma, mint múlt héten, hiszen elindult a látogatók hada, akiket nehéz kezelni napközben, a rendelések idején. (A Szent Imre Kórházban talán épp ezt akarták elkerülni, mert ott kizárólag délután engedik meg a látogatást).

A közlékeny portás úr azt is elmondja, hogy a Szent János Kórházban első körben telefonon felhívják a járvány alatt elmaradt időponttal rendelkezőket, mert előnyt élveznek a többi beteggel szemben. Információink szerint az Onkológiai Intézetben is ezt a szimpatikus metódust követik, míg más kórházakban ezt teljesen figyelmen kívül hagyják, s a pácienseknek kell az állandóan foglaltat jelző telefonszámokat napokig hívogatniuk, hogy új időpontot kaphassanak az elmaradt vizsgálatukra. Hiába a sok rendelet, ebben mégis csak úgy tűnik: ahány ház, annyi szokás.

Ahogy várható volt, nem a mai nap, de nem is a holnapi fog változást hozni az közegészségügyi ellátásban, inkább a következő hetekben fog visszaállni az, hogy óránként már nem csak négy beteget lát majd el a rendszer. (Amit egyébként némileg vissza is fogunk sírni, mert valljuk be, az óránként négy beteg lenne ideális egy jól és harmonikusan működő egészségügyi rendszerben). Mivel csak a mai naptól tudnak több időpontot kiosztani a rendelésekre a telefonos előjegyzéseknél, ezek nem egyik napról a másikra fogják betelíteni az orvosok napirendjét. Ez az átfutás pár hetet biztos igénybe vesz.

A Szent Kristóf Rendelőintézet Tüdőgondozójának ajtaján még mindig ez. Fotó: saját A Szent Kristóf Rendelőintézet Tüdőgondozójának ajtaján még mindig ez. Fotó: saját

Utolsó helyszínünkön, a XI. kerületi Szent Kristóf rendelőintézetnél ugyan nincs sorban állás, de a rendszer itt is a járvány alattihoz hasonló: a bejáratnál két munkatárs fogadja az időpontra érkezőket. Az intézmény oldalában található Tüdőgondozó ajtaján is a régi tájékoztató szerepel, miszerint határozatlan ideig nem vállalnak vizsgálatokat, kizárólag sürgős esetekben.

Tehát kijelenthető, hogy aki azt várta, hogy június 15-én teljes működési fokozaton fog dübörögni az egészségügy – tévedett. Most az nyer, aki türelmesebb vagy szerencsésebb. Aki nem adja fel az időpontkérést az állandóan foglaltat jelző telefonkészülékén. Minden ettől függ, hogy a súlyos betegek vagy a kevésbé súlyos tünetekkel jelentkezők tudnak-e előbb végre szakorvoshoz jutni.

Ami nem változott a részleges újraindításhoz képest a mai nappal:

ugyanúgy telefonon kell bejelentkezni, mint a részleges újraindításkor, május 4-től, azaz nem lehet csak úgy betoppanni, mint a járvány előtt

ugyanúgy pre-triázst alkalmaznak a kórházakban, rendelőintézetben, azaz kikérdezés, kérdőív, egyes helyeken hőmérőzés

és ugyanúgy a gyanús betegeket tesztnek kell alávetni

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere június 12-én, pénteken jelentette be, hogy a járóbeteg- és az alapellátás esetében is időkorlátozás nélkül újra indulhatnak az ellátások hétfőtől, tehát megszűnik az óránkénti négy beteg ellátását előíró rendelet. A kórházak esetében a koronavírus-fertőzöttek ellátására korábban elkülönített ágyak 80 százalékát újra az egyéb gyógyítás szolgálatába lehet állítani, 20 százalékot azonban továbbra is a covid-betegek ellátására kell fenntartani. A miniszter szerint a járványveszély csökkenésével négy lépcsőben, kéthetes periódusokban indították újra az egészségügyet, s úgy kalkulál, hogy az elhalasztott beavatkozások miatti lemaradást két hónap alatt tudja behozni az egészségügy, bár a többszörösére duzzadt kórházi várólistákat elnézve egyelőre ezt nehéz elképzelni.