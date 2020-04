Ezt csinálta Mészáros Lőrinc a koronavírus idején - mérlegen a felcsúti milliárdos

Mészáros Lőrinc az ország második leggazdagabb embere, az egyik legnagyobb foglalkoztatója, de az egyik legnagyobb adósa is. Így nem csoda, hogy a koronavírus-járvány alatt sem tétlenkedett: a nyereség és veszteség oldalon is milliárdok szerepelnek.

Ugyan a koronavírus-járvány miatt a Vál-völgyi kisvasút bizonytalan ideig nem közlekedik a Puskás Akadémia és az Alcsúti arborétium között, ez a hibernált állapot nem jellemző a Mészáros-birodalomra. Összeszedtük, hogy a vírus március elejei megjelenése óta mit csinált a volt felcsúti polgármester, amíg a fél ország kényszerű home office-ban múlatta az idejét.

Sok mindent: eladott, bezárt, adományozott, bukott-nyert, kiszemelt, épített, vásárolt, kiszállt, felújított és persze eredményesen szerepelt a közbeszerzéseken. Mészáros Lőrinc tevékenykedett a turizmusban, az agráriumban, az építőiparban, az ingatlanbizniszben és a bankszektorban is.

Bankszektor

"Az MKB Bank Nyrt. a mai napon egymilliárd forintot adományoz a koronavírus-védekezéssel kapcsolatos kormányzati erőfeszítések támogatására, különösen az időskorúak tájékoztatásával és védelmével kapcsolatos intézkedések elősegítésére" – állt a bank március 16-i közleményében.

Tehát Mészáros Lőrinc úgy indította a koronavírus-járványt, hogy egymilliárd forintot adományozott. Volt miből, hiszen mint azt megírtuk, tavaly 44,1 milliárd forintos adózott eredményt ért el az MKB, a korrigált adózott eredmény ennél valamivel kisebb, 37,4 milliárd forintos lett. Viszont a bank közgyűlése úgy döntött, hogy idén egyelőre nem kap osztalékot a többségi tulajdonos Mészáros-család. A kormány által kivetett bankadó 3,5 milliárd forint körüli terhet jelent, valamint a törlesztési moratórium miatt az ügyfeleik többsége nem fizeti a hitelét.

Turizmus és vendéglátás

A járványhelyzet negatív hatásait legelsőként a turisztikai ágazat szenvedte el. A 2018-ban 3,4 milliárd forintos profittal záró Hunguest Hotels Zrt.-nél is gyakorlatilag megszűnt az árbevétel, miután március 22-től felfüggesztették a működésüket. A Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó tulajdonában lévő szállodalánc a legutóbbi beszámolója szerint 10,1 milliárd forint hosszú lejáratú hitelállománnyal rendelkezett. Ezt a hitelt az Erste Bank és az Eximbank adta a szállodás cégnek: az Erste Bankban 15 százalékos magyar állami tulajdon van, míg az Eximbank a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt áll. Tehát ha a Hunguest élni akar a fizetési moratóriummal, akkor Mészáros Lőrincnek a magyar kormánnyal kellene tárgyalnia.

A nehéz helyzetből igyekeznek kihozni a maximumot, ezért előrehozták 14 szállodájuk korábban is tervezett felújítását. A szállodalánc korábban azzal tervezett, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt 20 milliárd forint keretösszegű Kisfaludy-pályázatból elnyerhető vissza nem térítendő állami forrásokat is felhasználva tatarozza ki a lestrapált állapotban lévő háromcsillagos szállodáit. Azt nem tudni, hogy végül nyertek-e támogatást.

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Balatontourist kempingek (kivéve: Aranypart, Mirabella, Termál) nyitási időpontját előreláthatóan 2020. május 15-re módosítjuk. A kempingek szezonindító munkálatait folyamatosan végezzük, vendégeink fogadására felkészültünk, így amint a kormányrendeletek lehetővé teszik, rögtön fogunk tudni nyitni - ezt pedig már a Balatontourist közölte.

Nyitva van viszont az alcsútdobozi Pannónia Golf & Country Club, Magyarország vezető golfklubját Mészáros Lőrinc még tavaly áprilisban vette meg Csányi Sándor fiától, Csányi Attilától. A pályákon nagy a telítettség, napokkal előre lehet csak időpontot foglalni, de sötétedésig lehet játszani. A klubház ugyan zárva van, de a büfé és a bár működik. Elvitelre és házhozszállításra is lehet a golfklub étterméből ebédet rendelni minimum 4500 forintért, a kiszállítás több környékbeli településre - például Felcsútra - ingyenes. Gyarapodott is a felcsúti vállalkozó, mint azt megírtuk: a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group cégbirodalmának lett a tagja az Andante Borpatika Kft., amely egy dunai panorámás éttermet is üzemeltet.

Közbeszerzés

A koronavírus-járvány miatt a közbeszerzéseket nem kellett leállítani. Például a Borkai-ügy óta nem sok minden változott Győrben, hiszen még a szexbotrány miatt végül lemondott volt polgármester által kiírt közbeszerzés győztesének az új polgármester (aki maga is elkapta a koronavírust) Mészáros Lőrinc egyik cégét hirdette ki. Így az Euro General Kft. építheti a Modern Városok Program keretében a győri vízi élményparkot 19,6 milliárd forintért.

A G7.hu szakportál cikke szerint pedig járvány árnyékában 100 milliárdnyi közbeszerzést húzott be Mészáros Lőrinc és üzleti köre. Például március 2-án hirdettek eredményt a Püspökladány és Biharkeresztes közötti 55,6 kilométeres vasútvonal villamosítására kiírt tenderen, a befutó pedig az osztrák Strabag vasúti vállalata és a Mészáros Lőrinchez kötődő R-Kord alkotta konzorcium lett egy laza 47,2 milliárdos ajánlattal.

Nem közbeszerzésen, hanem állami pályázaton járt kétmilliárd forintos sikerrel az Appeninn Vagyonkezelő, így az adófizetők pénzéből fejlesztheti a Club Aliga balatoni kikötőit az akkor még Tiborcz István-Mészáros Lőrinc tandemhez köthető társaság.

Adás-vétel

Az Appeninn már nincs a kormányfő vejének és egyik legjobb barátjának tulajdonában, ugyanis április 16-án kiderült: a felcsúti milliárdosnak és feleségének egyetlen részvénye sem maradt az ingatlanos cégben, miután 18,3 százalékos részesedését eladta a Zinventive Vagyonkezelő Zrt. nevű cégnek. Nem tudni, hogy miért döntött így, hiszen az Appeninn Nyrt. ingatlaneszközeinek értéke 25 százalékkal, 118 millió euróról 148 millióra, mintegy 50 milliárd forintra nőtt tavaly. A vételár nem ismert. (A héten Tiborcz István is eladta az érdekeltségét.)

Azt viszont lehet tudni, hogy több mint 17 milliárd forintért vásárolta meg az állami MVM a Mátrai Erőművet és a Geosol Kft. hulladék-feldolgozót Mészáros Lőrinctől, aki hatalmasat kaszált az üzleten. Az üzletet még a járvány előtt eldöntötte az állam és Magyarország második leggazdagabb embere, de a tranzakció lezárást csak március 26-án jelentette be a kormány. Ez remek üzletnek tűnik, hiszen a felcsúti vállalkozó 10-12 milliárd forintért vásárolta meg az erőművet.

A vételi oldalt pedig a Veszprém megyei Balatonkenese és Papkeszi között található, mélyalmos technológiával működő étkezési tojást termelő telep gazdagítja. A vételár nem ismert, de a Mészáros Csoporthoz tartozó herceghalmi Talentis Agro Zrt. a 65-70 milliós éves tojásmennyiséggel a második helyre jöhet fel a hazai tojástermelő vállalkozások listáján.

Tőzsde

Március közepén arról szóltak a hírek, hogy a felcsúti milliárdos tőzsdei cége, az Opus befektetési holding megsínyli a koronavírus-járvány miatti negatív hangulatot. A március közepi mélypontjához képest ugyan számottevő emelkedést ért el az Opus, de Mészárosék vesztesége így is 100 milliárdos nagyságrendű. Ahogy arról a Privátbankár beszámolt, a mélypont körül nagyságrendileg 150 milliárdosos volt a vesztesége. A nemzetközi tőzsdei hangulat javulása sokat segített, ahogy a kormány és a jegybank gazdaságélénkítő bejelentései is felfele mozdították a tőzsdét. Így az Opus a márciusi padlózás után, amikor 160 forintig csúszott vissza, immár 260 forint körül forog.

A Mészáros-birodalom mára az ország egyik legnagyobb munkaadója lett, becslések szerint legalább tizenegyezren dolgoznak olyan cégekben, amelyek vagy a felcsúti vállalkozó tulajdonában, vagy a közvetlen befolyása alatt vannak. Egyelőre nem érkezett arról hír, hogy a válság miatt bárkit elbocsátott volna.