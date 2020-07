Féléves TAJ-hátralékkal ki kell fizetni a kórházi ellátást

Arról is írtunk már korábban, hogy jövőre emelkedik a társadalombiztosítási járulék összege. A havi 7710 forint a 2020. júliusi infláció mértékével fog emelkedni, azaz hozzávetőleg napi 216 forinttal, így jövő év januárjától már közel 8000 ezer forintotkell havonta.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Jó tudni, hogy 2020. július 1-jétől a NAV fokozott figyelemmel kíséri az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezetteket, ezért a magánszemély biztosítási jogviszonyának, illetve jogosultságának megszűnéséről is rövid időn belül értesül. Ezt követően 8 napon belül az adóhatóság olyan tájékoztatást küld a fizetésre kötelezettnek, mely tartalmazza a fizetési kötelezettségre, és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó szabályokat. A NAV a járulékfizetési kötelezettséget az adószámlán előírja, a befizetéseket pedig nyilvántartja. Aki jogosulatlanul veszi igénybe a közegészségügyi intézményeket, arról úgynevezett „kapcsolati kód” feltüntetésével tájékoztatják a NAV-ot.

Tehát míg korábban három hónapos fizetésképtelenség után vált érvénytelenné a TAJ-kártya, most hat hónap után lesz érvénytelen , viszont pusztán a féléves díj kifizetésével nem áll vissza automatikusan az egészségügyi biztosítás állapota.

Nem csak a hátralékot, a kórházi kezelést is ki kell fizetni. Fotó: Pixabay

Mindez arra enged következtetni, hogy nem csak a féléves járulék összegét, de a kórházi kezelést is ki kell fizetnie az illetőnek.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!