Itt a jegybanki megerősítés: a vártnál nagyobbat bukhatnak idén az infláción a nyugdíjasok

Lázár János nem áll le: sportcsarnokot is építtet a Mezőhegyesi Ménesbirtokon

Csaknem háromezer négyzetméteres sportcsarnok is ékesíti hamarosan a Mezőhegyesi Ménesbirtokot. Most keresik a kivitelezőt. Új saját iskolaépület létesült, szeptemberben már ott indul az oktatás, ezen kívül felújítják és bővítik a kollégiumot is, továbbá átépítik a szállodát.