Itt a rendelet: a focisták edzésre is járhatnak míg a koronavírus-teszt eredményére várnak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton számolt be az új szabályokról a Facebook-oldalán, este meg is jelentek a Magyar Közlönyben.

A rendelet alapján azon a sportolók számára, akik sárga vagy piros jelzésű országból érkeznek Magyarországra házi karantén helyszínéül a stadiont is ki kell jelölnie a sportszervezetnek. Egészen pontosan a "sporttevékenység végzésére használt ingatlant" is meg kell jelölni. Nyilván ez elsősorban a hazánkban megrendezett Európa Liga-mérkőzésekre érkező játékosok esetében lehet releváns kitétel.

a sportoló a lakóhelye és a sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet. És az edzéseken is részt vehet.

Abban az esetben ha sárga vagy piros jelzésű országból érkeznek vissza sportolók, két Covid-tesztet kell csinálniuk 24 órás különbséggel. Ebben nagy újdonság nincsen, hiszen a turizmussal összefüggésben is hasonló megkötések vannak. Ám míg egy turistának az eredmények megérkezéséig házi karanténban kell maradnia, addig a sportolókat ez alól gyakorlatilag mentesítette a kormány. Ahogy az a rendeletből is kiderül,

"Az ellenfelek mellett idén a koronavírus jelentette utazási kihívásokkal, vagyis korlátozásokkal is meg kell küzdeni, ezért a jövő héttől egy világos protokollt léptetünk életbe a külföldön pályára lépő és onnan hazatérő magyar csapatok, valamint a hazánkba látogató külföldi csapatok számára." - írta a miniszter.

A szombat esti Magyar Közlöny ezúttal egyetlen friss kormányrendeletet tartalmaz, a külföldön járt, valamint a hozzánk érkező sportolókra vonatkozóan. Ahogy arról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megemlékezett szombaton egy Facebook-bejegyzésben , jövő héten már elkezdődnek az új Bajnokok Ligája-szezon selejtezői, ahol a Fradi is érintett lesz. Mivel idegenben játszanak, a kormány a sportolókra vonatkozó külön szabályokat hozott a beutazást illetően.

