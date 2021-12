Komoly kihívás elé került Varga Mihály

A pénzügyminiszter pénteki bejelentése alapján a jövő évben a korábban tervezett 5,9 százalékos hiánynál érezhetően kisebb rés lesz majd a büdzsében. Varga Mihály szerint ugyanis 4-essel fog kezdődni a hiány százalékos mértéke. Ez praktikusan azt jelenti, hogy 4,9 százalékos lehet jövőre a hiány, ami komoly csökkenés, hiszen idén a kormány reményei szerint a deficit 7,5 százalékos lesz. Már, ha sikerül ezt a célt tartani, hiszen erre sincs garancia, látva a novemberi rekordmértékű hiányadatot. Igaz, a kormány az elmúlt napokban tett lépéseket annak érdekében, hogy a hiányt faragja, hiszen 350 milliárd forint értékű beruházás felfüggesztéséről döntöttek.

Ami a jövő évet illeti, jelzésértékű, hogy Orbán Viktor bejelentette: a reptér megvásárlása jelen pillanatban nem aktuális, tehát ez is egyfajta spórolás. Eközben a kormány a bevételek potenciális növelése érdekében is tett lépést, a kiskereskedelmi vállalatokat érintő adó emelése így is értelmezhető.

A jövő évi hiány szempontjából a gazdasági növekedés kulcsfontosságú lesz, hiszen az adat GDP arányos mutató. Így, ha bővül a magyar gazdaság, akkor a mérsékelten növekvő nominális hiány mellett is tud csökkenni a százalékos érték. Ugyanakkor a növekedés kapcsán az elmúlt napokban a felfele mutató kockázatok erősödtek, hiszen Európában több országban léptettek életbe szigorításokat a koronavírus új mutációja, az omikron miatt. Ez pedig a magyar döntéshozók számára is fejfájást okozhat, hiszen az idén a növekedés egyik motorjának számító szolgáltató szektorra az ilyen korlátozások negatív hatással vannak. Az is problémát jelent, hogy a járvány miatt az egyes országokban tett lépések ismét az ellátási láncok megtörésével fenyegetnek. Ez pedig megint csak visszaüthet hazánkra, hiszen az idei évben többek között ezt szenvedi meg a magyar ipar két zászlóshajója, a járműgyártás és az elektronikai ipar.

