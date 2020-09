Koronavírus: csak egyszer kapott ekkora terhelést az egészségügy egy nap alatt

Ahogy arra a reggeli koronavírus-statisztika közlésénél is kitértünk, a kórházban kezelt betegek száma egy nap alatt 71 fővel emelkedett. Ez egy nettó növekedés, mivel a kórházba kerülők és onnan gyógyultan távozók különbsége ez a szám. Mindenesetre így a legfrissebb adatok szerint összesen 534-en igényelnek kórházi ellátást, közülük 36 személy van lélegeztetőgépre kötve. Ezzel négyhavi csúcsra emelkedett a magyar egészségügy ilyen jellegű terheltsége, legutóbb május 20-án volt a mostaninál kicsit több kórház ellátásra szoruló koronavírusos beteg.

Ilyen nagy létszámú, 71 fős növekedésre a második hullám idején még egyszer sem volt példa, sőt, ha kicsit messzebbre is visszatekintünk, akkor rögtön kiderült, hogy ez kiemelkedő érték. Olyannyira, hogy a járvány hazai megjelenése óta csupán egyetlen napon került kórházba a mostaninál több beteg. Igaz, érdemes megjegyezni, hogy a kórházban kezeltek adatait csak április 17-től kezdve közli az operatív törzs. Az eddigi legnagyobb létszámnövekedés május 8-án volt, akkor 24 óra leforgása alatt 164-en kerültek kórházba a vírus miatt. Akkor ezzel a növekedéssel 1132-re emelkedett a teljes létszám. Jelenleg még csak ennek nagyjából a fele az a betegszám, ami kórházi ellátást igényel Magyarországon. Azzal párhuzamosan azonban, hogy egyre nagyobb mértékben terjed a vírus, és napról napra több száz új fertőzöttet azonosítanak, gyorsuló ütemben kezdett emelkedni a kórházban kezeltek száma is.

A most zajló folyamatra már egy hónappal ezelőtt számítani lehetett. Virológusok véleményére hivatkozva már szűk egy hónappal ezelőtt arról számoltunk be, hogy a fiatalabb korosztályról nagyjából 4-5 hét alatt terjed át a vírus a fertőzés szempontjából veszélyeztetettnek tartott idősebb korosztályra. A tapasztalatok alapján ők az egyéb alapbetegségeik, gyengébb immunrendszerük miatt már nehezebben küzdenek meg a betegséggel, kórházi ellátásra is gyakrabban szorulnak. Most gyakorlatilag már ezt a folyamatot láthatjuk: az esetszámok durva emelkedése mellett az elhalálozások és a kórházi kezelést igénylők száma is lendületes emelkedésnek indult. Ha ez a trend a következő hetekben is folytatódik, akkor a magyar egészségügy terheltsége ebből a szempontból rövid időn belül eléri a tavaszi, első hullám idején regisztráltat.

Ez azonban a kormányzati nyilatkozatok alapján nem kell, hogy gondot okozzon. Az első hullám alatt az egyik legfőbb kormányzati cél ugyanis az egészségügy felkészítése volt, így ma már több ezer lélegeztetőgép és jelenleg 10 ezer szabad ágy áll a koronavírus-betegek rendelkezésére. És mint azt a miniszterelnök hétfőn a parlamentben megfogalmazta: ő arra az esetre is felkészült, ha a járványügyi szakemberek várakozásainál kétszer több fertőzött és duplaannyi kórházi kezelést igénylő beteg lesz Magyarországon. Az elkészített haditerv pedig azt a vezénylési tervet tartalmazza a nyilatkozatok szerint, ami akkor lép életbe, ha esetleg az egyik kórház kapacitásait kimerítette. A kritikus hangok azonban ma már egyáltalán nem a rendelkezésre álló felszerelésekre, lélegeztetőgépekre vonatkoznak, sokkal inkább az egészségügyi dolgozók számára, valamint arra, hogy túlságosan kevés a rendelkezésre álló technikai személyzet, amely megfelelő szaktudással rendelkezne a lélegeztetőgépek kezelését illetően.