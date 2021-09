Koronavírus: egyre többen szorulnak kórházi ápolásra, lélegeztetőgépre

Nincs mese, hozzánk is elért a koronavírus-járvány negyedik hulláma, ezt bizonyítják a legfrissebb adatok, melyek közül főleg a kórházakban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők számának alakulása kezd aggasztóvá válni.

Az operatív törzs legfrissebb jelentése szerint 246 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 815 851 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 beteg, így az elhunytak száma 30 102 főre emelkedett.

A beszámoló szerint a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 779 114 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 6 635 főre emelkedett.

Amit sajnos ki kell emelni, hogy már 300 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 43-an vannak lélegeztetőgépen. A tegnapi jelentésben még "csak" 266 kórházban ápoltról számoltak be, valamint 34 lélegeteztetett betegről. Itt tehát egyértelműen látni a Delta variáns generálta negyedik hullám megérkeztét Magyarországra.

Az is kiderül a tájékoztatásból, hogy a beoltottak száma 5 843 502, közülük 5 549 383 fő már a második oltását is megkapta, 525 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.