Koronavírus: külföldi munkások nélkül lassabban épül az OTP balatoni szállodája is

Külföldi munkások dolgoznak az OTP balatoni szállodájának építkezésén is, akik a korábbi határzár miatt nem tudtak belépni Magyarországra, ezért csúszik a bank üdülőjének állami százmilliókkal megtámogatott bővítése.

Már a KSH adatai is mutatják, hogy a koronavírus alaposan odacsapott az építőiparnak is, hiszen májusban az építőipar termelése 20,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Ezt egy konkrét példán keresztül is lehet érzékeltetni: eleve a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, összesen legalább 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program egyik legfurább építkezése zajlik Balatonszemesen, ahol az OTP hotelt bővítik részben állami támogatásból. A koronavírus-járvány miatt azonban csúszik az építkezés határideje.

A koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzet, a kijárási-, valamint a külföldiek Magyarországra történő belépésének korlátozása a kivitelezést végző alvállalkozó számos külföldi munkavállalóját érintette, továbbá az iskolabezárások a magyar munkavállalók munkába járását is nehezítették. Vállalkozónál jelentős létszám hiány mutatkozott, amely a leggondosabb munkaszervezéssel sem volt elhárítható, ez további 10 munkanap csúszást eredményezett

- olvasható a Közbeszerzési Értesítőben a szerződésmódosítás, amit az OTP a kivitelezőnek korábban kiválasztott EB Hungary Invest Kft.-vel írt alá még június 17-én. Pótmunkák is felmerültek, így összességében a teljesítési határidőt összesen 21 munkanappal hosszabbították meg a felek. Tehát a csúszást részben az okozta, hogy az egyik alvállalkozó külföldi munkásai a határzár miatt nem tudtak belépni Magyarországra.

Ez a közelmúltban javult, hiszen például június végén megnyílt az ukrán határ is, de nem lehet kizárni, hogy a közeljövőben újra akadályokba ütközzön, hogy külföldi munkások dolgozzanak a magyar költségvetési forrásból támogatott szállodaépítéseken. Mától ugyanis élesedtek a koronavírus miatt elrendelt beutazási korlátozások: Románia például a sárgába zónába került, így onnan nehezebb lesz bejutni Magyarországra.

Mindettől függetlenül a múlt hétvégén még gőzerővel tartott az építkezés az OTP balatonszemesi üdülőjénél, a csúcsszezonban is dübörögnek a teherautók a település utcáin. Az OTP Bank már tavaly októberben hibátlanul teljesítette az MTÜ által előírt kommunikációs kötelezettséget és a balatonszemesi szállodája elé kihelyezett táblán köszönte meg Magyarország kormányának, hogy a bank tulajdonában lévő hotel felújítását és átalakítását 536,5 millió forint vissza nem térítendő közpénzzel támogatta a Kisfaludy-pályázat keretében. Tehát a magyar kormány Magyarország legnagyobb bankjának tulajdonában lévő hotel felújítására adott félmilliárd forint közpénzt.

Persze a kivitelező sem akárki. Az EB Hungary Invest sorra nyeri a közbeszerzéseket. Árbevétele 2012-ben még csak 600 millió forint volt, ez 2015-re és 2016-ra 3,5 milliárdra hízott, míg 2018-ban már elérték a 8 milliárd forintos határt is. A cég tulajdonosa Erdei Zoltán József, akinek közös vállalkozása (5. ker Property Ingatlanforgalmazó Kft.) van azzal az Irtó Krisztiánnal is, aki vezető beosztásban dolgozik például az EuroAszfalt Kft-ben, amely több projektben is konzorciumi partnere a Mészáros és Mészáros Kft.-nek.