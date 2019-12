Még kevésbé lehet vonzó lakástakarék-szerződést kötni

Nem elég ugyanis, hogy a 2018. október 15-e után megkötött szerződésre már egyetlen fillér állami garancia sem jár, az ilyet létesítőt egy friss kormányrendelet módosítása szerint 2020. január 1-jétől még külön díj, költség is terhelheti, amennyiben a lakáskölcsönét az eredetinél magasabb összeggel törlesztené, vélhetően azzal a céllal, hogy mielőbb megszabaduljon az adósságától.

Azt a jövőben is kivétel nélkül valamennyi lakás-előtakarékoskodó szabadon megteheti, hogy ha megtakarításai mellé lakáskölcsönt vett fel, akkor azt a szerződés módosítása nélkül bármikor, a szerződésben meghatározottnál magasabb törlesztőrészlettel fizesse vissza. Ez az év végéig még díj- és költségmentes, jövőre viszont már az évi 30 százalékos, legfeljebb 72 ezer forintos állami garanciára nem jogosult, azaz 2018. október 15-e után kötött lakás-előtakarékossági szerződések kikerülnek e körből, a lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló kormányrendelet módosítása megengedi, hogy ezek után a szolgáltatók külön tarifát számítsanak fel.

A kormányrendelet további módosítása viszont már az állami támogatásra jogosult lakás-előtakarékossági szerződések alanyait sújtja. Csak az ő esetükben írja elő ugyanis a lakás-takarékpénztár számára, hogy a lakáskölcsönt azonnali hatállyal köteles felmondani, amennyiben az adós a szerződésben vagy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, vagy a lakáskölcsönt nem lakás célra használja fel. Szemben a 2019 végéig még érvényben lévő előírással, amely még valamennyi, azaz a már nem állami garanciás szerződésekre is vonatkozik.

Egy másik változás a társasházaknak, a lakásszövetkezeteknek és a közműfejlesztési társulatoknak kedvez. Jelenleg még ugyanis egységesen az a szabály, hogy a lakás-takarékpénztár a szerződést felmondhatja, ha a megtakarítási idő a szerződés megkötését követő hat hónapon belül nem kezdődik el. Januártól ez a kitétel már csak a magánszemélyekre vonatkozik, a fent említett körnél viszont a duplájára, tizenkét hónapra nő.

Két előírás is hatályát veszíti januártól. Az egyik, hogy a szerződés akkor köttetik meg, ha az ügyfélnek a lakás-takarékpénztár által kínált módozatok közötti választását és a szerződéses összeg nagyságára vonatkozó döntését tartalmazó ajánlatát a lakás-takarékpénztár elfogadja. Eltörlődik az a megkötés is 2020-tól, hogy az ajánlattevőt az ajánlata 30 napig köti, s a lakás-takarékpénztár ez időn belül írásban köteles nyilatkozni az ajánlat elfogadásáról.

A jövő évtől már nem kell hiteles tulajdonilap-másolatot lekérnie az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból a lakásra előtakarékoskodónak, ha kölcsönt vagy pénzügyi lízinget igényel, elegendő lesz a nem hiteles is, de természetesen azután is meg kell fizetnie az igazgatási szolgáltatási díjat. Könnyítés, hogy a duplájára, 30-ról 60 napra emelkedik az az intervallum, amelyen belül be kell nyújtani a lakáscélú kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltásáról szóló igazolást, míg az egyéb hivatalos iratokat 120 helyett 180 napon belül.