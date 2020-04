Mégsem veszik el a polgármesterek jogait - befutott a kormány módosítója

Gulyás Gergely teljesítette ígéretét: a Miniszterelnökség vezetője egyéni képviselői indítványként benyújtotta a módosítást a kormány sok mindenről szóló törvényjavaslatához, és ennek alapján mégsem vennék el a polgármesterek egyszemélyi döntési jogát a veszélyhelyzet alatt - írta a hvg.hu. A kedd késő este benyújtott javaslat alapján a főpolgármester, illetve polgármesterek a helyi védelmi bizottság jóváhagyásával hozhattak volna döntéseket. A módosítás ellen sokan tiltakoztak, Gulyás gyorsan bejelentette, a kormány eláll ettől.

A politikus írásban is megismételte a szerdán elmondott indoklást: "az elmúlt hetekben éppen az ellenzék részéről érték kritikák azt a gyakorlatot, amely a polgármestereket jogosítja fel arra, hogy veszélyhelyzetben a védekezés érdekében a képviselő-testület jogaival éljenek. A most benyújtott törvényjavaslat ezt a helyzetet kívánta volna orvosolni. Mivel azonban a szabályozás módosításának szándékával a szabályozás eddigi kritikusai ma már láthatóan nem értenek egyet, és a bevezetni kívánt szabályozás a veszélyhelyzetben a lehető legszélesebb körű, pártpolitikai határokra tekintet nélküli összefogásra törekszik, ezért javaslatom eltekint ettől a módosítástól".

Lapunk is írt arról, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta az önkormányzatok döntési jogai a források felhasználására, illetve egyéb intézkedésekre vonatkozóan is a polgármesterekre szálltak, így most a polgármesterek azok, akik az ország valamennyi helyhatóságán rendeleti úton kormányozhatnak. Ha pedig az egész országot immár rendeleti úton irányító kormány elfogadja Semjén javaslatát, akkor a továbbiakban a polgármesterek új előjogát vonják el vele, és ők semmi olyanról nem dönthetnek önállóan, amihez képviselőtestületi döntés kellene. A megyei védelmi bizottságokat pedig a kormányfő által kinevezett kormánymegbízottak vezetik. A kormány által kedd este benyújtott többi törvényjavaslat továbbra is érvényben van módosítás nélkül, így például a Budapes-Belgrád vasút szerződéseinek titkosítása továbbra is napirenden van.