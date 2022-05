Mi lesz az elátkozott Rác fürdővel?

"Mindenképpen el kell kerülni, hogy a Rác fürdő biodóm 2-vé váljon" – mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a Népszavának, ugyanakkor elismerte, hogy nincs erre használható szabad fővárosi forrás a tavaly árverésen visszavásárolt fürdő felújítására.

Az állatkerti biodóm befejezéséhez szükséges milliárdokat is a kormánytól várják, mindhiába. Holott Fürjes Balázs, a leköszönő Orbán-kormány Budapest fejlesztéséért felelős államtitkáraként korábban több beruházás – köztük a Pannon Parkként is emlegetett állatkerti projekt – kormányzati átvételét ígérte.

Ha lassan is, de halad. Fotó: MTI Ha lassan is, de halad. Fotó: MTI

Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. vezérigazgatójának véleménye egybeesik Kiss Ambruséval, aki szintén kizártnak tartja, hogy a Rác fürdő a biodóm sorsára jusson.

Azt viszont nem tagadta, hogy a fürdő újranyitása a korábban remélt idén novemberről jövő évre csúszik. Mint emlékeztetett, a főváros csak tavaly szeptemberben kapta meg a Gellérthegy lábánál lévő Rác fürdő és mellé épült szálloda kulcsait.

A gyönyörűen felújított, különleges atmoszférájú fürdő és a mellé újonnan épített 67 szobás hotel egyébként már 2010-ben a nyitás kapujában volt, de áldozatul esett a főpolgármesteri székben Demszky Gábort váltó Tarlós István politikai játszmáinak.

Kapcsolódó cikk Jövőre bezár a Gellért és nyit a Rác fürdő Visszatértek a külföldi vendégek a budapesti termálfürdőkbe, ennek ellenére idén még veszteséggel zár - de jövőre már nyereséges is lehet - a főváros fürdővállalata. Interjú Szűts Ildikó vezérigazgatóval.

Az építészek május végére készítik el a jelentésüket, amelynek alapján közbeszerzést írnak ki az ismételt rekonstrukció terveire. Az új tervek alapján várhatóan ősszel hirdetnek kivitelezői tendert és legjobb esetben jövő év közepén nyílhat meg újra a fürdő - bizakodik Szűts Ildikó, aki azt is elmondta, eddig közelítőleg 75-80 milliót költöttek a visszavásárolt épületekre, beleértve az őrzésüket is. Minderről egyébként mindenki pontos képet kaphat majd, mivel május végétől felkerül a BGYH honlapjára az összes Rác fürdővel kapcsolatos szerződés, dokumentum és információ.

A hotel épületének műszaki állapotfelmérését szintén az egykori tervezőkre, a Geon Építész Stúdióra bízták. A jelentés alapján a főváros vagyonkezelő cége határozza majd meg a hotel vagyonértékét. A hasznosításról szóló előterjesztés várhatóan a nyár elejére készül el, amit a Fővárosi Közgyűlés augusztusi ülésén tárgyalhatnak a képviselők.

Kapcsolódó cikk A fővárosé maradt a Rác fürdő

Már többen is bejelentkeztek a szállodára, érdeklődnek a vétel és a bérleti konstrukció iránt is. Mi megadjuk az ismert alapadatokat, de a hasznosítás részleteiről a Fővárosi Közgyűlés dönt majd. A hotel sorsa nyílt pályázaton dől majd el – tette hozzá a BGYH vezérigazgatója, aki a Népszava kérdésére csak annyit árult el, hogy a potenciális érdeklődők között hazai és külföldi szakmai befektetők is vannak. A tendert viszont aligha hirdetik meg nyár előtt.