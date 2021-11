Moderna-főnök: biztosan kevésbé védenek az oltások az Omikron ellen

Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója azt valószínűsíti, hogy a meglévő vakcinák kevésbé lesznek hatékonyak az Omikron-variáns ellen, mint a vírus korábbi mutációi ellen. Arra is figyelmeztetett, hogy a gyógyszergyáraknak hónapokba telhet, mire kifejlesztenek, és nagy mennyiségben le tudnak gyártani egy új, specifikusan az Omikronra szabott oltóanyagot.

A Financial Times-nak adott interjújában Bancel kifejtette, hogy az új variánsnak annyi mutációja van az emberi sejtek megfertőzésében kulcsszerepet játszó tüskefehérjén, illetve az eddigi megfigyelések szerint olyan gyorsan terjed, hogy szinte biztosan módosítani kell a mostani vakcinákon.

„Nincs olyan világ, amiben ugyanazon a szinten marad [a hatékonyság], mint a Delta esetében” – szögezte le. – Biztosan érzékelhető lesz a hatékonyság csökkenése, csak a mérték kérdéses, meg kell várnunk az adatokat. De minden tudós, akivel beszéltem, azt mondta: ’Ez nem néz ki túl jól.’”

A Moderna-vezérigazgató megszólalása jóval borúlátóbb húrokat penget, mint az eddig megszólaló szakértők és politikusok. A Pfizer igazgatója, Scott Gottlieb például hétfőn arról beszélt, hogy „a vakcinafejlesztők viszonylag magabiztosak a tekintetben, hogy az oltások – legalábbis három dózis után – elég jó védelmet nyújthatnak az embereknek e variáns ellen is.”

Bancel szerint viszont tudományos körökben is aggodalmat keltett, hogy az Omikron-variáns 50 mutációjából 32 a tüskefehérjét érinti, tehát pontosan azt a területet, amelyet a jelenleg elérhető leghatékonyabb vakcinák célbavettek.

A tegnapi interjúban elhangzottakra igencsak idegesen reagáltak az ázsiai tőzsdék, mind a részvények, mind a nyersanyagok árai estek. Bancel „kijelentései a vakcinák jelentősen csökkenő hatékonyságáról újra nagy bizonytalanságot okoztak, ennek eredményei azok a folyamatok a piacon, amiket láthatunk” – mondta egy szingapúri elemző, de azt is hozzátette, hogy több hétbe is telhet, mire világosabb képet kaphatunk, és a piacok is magukhoz térhetnek. Szerinte a befektetők egyelőre nem áraztak be komolyabb, hosszabb távú fennakadásokat a világgazdaság működésében.

A Moderna vezérigazgatója arról is beszélt, hogy a meglévő oltások Omikron elleni védelméről az első értékelhető adatok már két héten belül meglehetnek, de az hónapokig tarthat, mire a gyártók kifejlesztenek és nagy mennyiségben piacra is tudnak dobni az új variánsra szabott vakcinákat.

„A Moderna és a Pfizer nem tud jövő hétre egymilliárd dózisnyi vakcinát adni. Matematikailag nem jön ki. Hogy nyárra el tudunk-e készíteni egymilliárd adagot? Persze” – mondta Bancel, aki hozzátette, a Moderna 2022-ben összesen 2-3 milliárd adagnyi vakcinát gyárthat le.