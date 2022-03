Nagy többséggel támogatta az EP Ukrajna EU-s tagjelöltségét

A képviselők szerint a legfontosabb orosz exporttermékek, így a kőolaj és a földgáz behozatalának korlátozására lenne leginkább szükség. El kellene rendelni emellett az oroszországi új uniós beruházások, és az EU-ba irányuló új orosz beruházások tilalmát. A Parlament emellett felszólítja a tagállamokat, hogy szüntessenek be minden nukleáris területen folytatott együttműködést Oroszországgal, különösen a Roszatommal és leányvállalataival, és vonják vissza a Roszatom valamennyi leányvállalatának működési engedélyét - idézte a határozatot a hvg.hu.

Mint ahogy ma déli cikkünkben jeleztük, az EP szerint az összes orosz bankot ki kellene zárni az európai pénzügyi rendszerből, magát Oroszországot pedig a SWIFT-rendszerből.

Egy sor szankciót, köztük a SWIFT-rendszer letiltását pedig Belaruszra is ki kellene terjeszteni, tekintettel az orosz invázióhoz nyújtott közvetlen támogatására. Sőt, az EP azt is kéri, hogy haladéktalanul tiltsák be az orosz ellenőrzés alatt álló alapok és bankok, például a Nemzetközi Beruházási Bank unióbeli működését.

A portál rámutat:ugyancsak találni a szövegben olyan részt, amely a magyar letelepedési kötvényekre lehet hatással. Az állásfoglalásban ugyanis „az EP felhívja a tagállamokat és a befektetési rendszerek révén tartózkodási engedélyt biztosító szövetséges országokat, hogy vizsgáljanak felül az ilyen tartózkodási jogállással rendelkező minden kedvezményezettet, és vonják vissza a vagyonos orosz magánszemélyek és családtagjaik, különösen a szankcionált magánszemélyekhez és vállalatokhoz kapcsolódó kedvezményezettek tartózkodási engedélyeit”.

Annak ellenére, hogy az előbbiek alapján a Parlament szerint le kell állítani a Paks II. beruházást, be kell tiltani a kémbankként emlegetett, Budapesten működő Nemzetközi Beruházási Bankot, az orosz állampolgároknak Magyarország által is biztosított kedvezményes tartózkodási engedélyeket vissza kell vonni és el kellene állni a hosszú távú magyar-orosz gázszállítási megállapodástól, a fideszes képviselők is megszavazták az indítványt. Igaz, hozzá kell tenni, hogy

ennek a dokumentumnak – csakúgy mint más EP-állásfoglalásnak – nincs jogi kötőereje, a testület politikai véleményét tükrözi - tette hozzá a hvg.hu.

„Ukrajna brutális lerohanása igazolhatatlan, nélkülöz minden előzményt és megvetendő hazugságokon alapul, és egyetlen dolog miatt történik: mert a Majdan téren az ukránok a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság mellett döntöttek” – mondta az Európai Tanács elnöke, Charles Mitchel, Vlagyimir Putyin orosz elnök támadását „geopolitikai terrorizmusnak” nevezve.

Michel ígéretet tett, hogy megvizsgálja a „komoly, szimbolikus és politikai jelentőségű, és álláspontom szerint legitim” kérést arra vonatkozóan, hogy az Unió Ukrajnát tagjelölti státuszba emelje.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen kijelentette: „Eljött az igazság pillanata Európa számára. A jogállamiság és a fegyverek uralma, a jogon alapuló világrend és a puszta agresszió csap össze. Nem tekinthetjük adottnak a biztonságunkat, hanem dolgoznunk kell érte [...] Ha Putyin célja az Unió, a NATO és a nemzetközi közösség megosztása volt, akkor pont az ellenkezőjét sikerült elérnie” – mondta a Bizottság elnöke.