Négy új döntést hozott a gazdasági operatív törzs

Négy újabb döntést hozott a kormány a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatára a vállalkozások versenyképességének javítása, illetve az infrastruktúra és a közlekedés fejlesztése érdekében - jelentette be a tárca szerint kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A miniszter a legfontosabbnak azt a döntést nevezte, melynek értelmében 150 milliárdról 300 milliárd forintra emelik a támogatott hitelek keretét. A magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások beruházásaihoz nyújtott kedvezményes forrásból így 900 cég kaphat, amelyek ennek révén erősíteni tudják a versenyképességüket.

A magyar gazdaság szempontjából legfontosabbnak tartott járműiparhoz kapcsolódik a második döntés. Gödön ugyanis négymilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztéssel biztosítják annak lehetőségét, hogy a Samsung SDI tovább bővítse a világ egyik legnagyobb elektromos akkumulátorgyárát, valamint további beszállítók költözzenek a városba.

Az elektromos autókhoz alkatrészeket gyártó vállalat további beruházásai azért is fontos lehet a kormány számára, mert Szijjártó Péter is kiemelte, hogy a magyar gazdaság zászlóshajója az autóipar. Szerinte ez a szektor forradalmi megújuláson megy keresztül jelenleg, s ezért fontos, hogy minél több, elektromos technológiák gyártásával foglalkozó, nagy nemzetközi vállalat képzelje el a jövőt Magyarországon.

Egy másik nagyvállalatnak kedvezhet a harmadik döntés, hiszen a Huawei Technologies Pátyon rendelkezik egy telephellyel, és vélhetőleg ez is szerepet játszott az operatív törzs harmadik döntésében. Ugyanis a jövőben közvetlenül elérhető lesz a településről az M1-es autópálya, és Páty kap majd egy elkerülő utat is. A miniszter beszélt arról, hogy ez a közlekedésfejlesztési beruházás szerinte a Zsámbéki-medencében, így a Pátyon élők életét is megkönnyíti, ám mivel az autópálya néhány kilométerrel távolabbról Herceghalomról és Zsámbékről is elérhető volt, így a valódi indok inkább az lehet, hogy ennek révén újabb beruházásokra kerülhet sor a környéken kialakított, új ipari területen.

Végezetül közölte, hogy a kormány felgyorsítja a Közlekedési Múzeum új épületegyüttesének felépítését, ezáltal Kőbánya megújulhat egy barnamezős beruházás keretében.